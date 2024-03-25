В Госдуме рассмотрят предложение об ограничении внесения наличных через банкоматы

До этого на сессии регионального парламента указанные инициативы озвучил глава красноярского главка МВД РФ Александр Речицкий. Он заявил, что это поможет в борьбе с телефонными мошенниками, и посетовал на длительные сроки исполнения запросов по предоставлению информации со стороны операторов сотовой связи, банков и администраторов соцсетей.