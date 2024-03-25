Toyota Corolla потеряла звание мирового бестселлера

Ранее, 25 марта, стало известно, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за последние два года увеличилась на 49%. За прошедшие два года новые автомобили стали дороже в среднем почти на 1 млн рублей, то есть практически в 1,5 раза.