Toyota Corolla потеряла звание мирового бестселлера

Новым лидером мирового рынка по итогам 2023 года стал электрокар Tesla Model Y, его продажи составили 1,15 млн единиц и выросли на 50,8%. Toyota Corolla опустилась на второе место с 1,13 млн реализованных машин (-1,1%).
Третье место занял кроссовер Toyota RAV4 (934,9 тыс. шт.; +5,9%). Четвертым стал пикап Ford F-Series (901,6 тыс. шт.; +13,4%), за ним следует Honda CR-V (718,4 тыс. шт.; +18%).
Десятку мирового рейтинга продаж по итогам прошлого года замкнули Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Toyota Hilux и Ram pick-up.
Ранее, 25 марта, стало известно, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за последние два года увеличилась на 49%. За прошедшие два года новые автомобили стали дороже в среднем почти на 1 млн рублей, то есть практически в 1,5 раза.
22 марта по итогам опроса россиян сообщалось, что каждый третий житель страны готов пересесть на китайский автомобиль. Опрошенные рассказали, что преимуществом китайских машин считают разнообразие модельного ряда и удачное соотношение цены и качества.