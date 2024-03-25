The Times: европейские ювелиры недовольны санкциями против российских алмазов

Также сотрудники отрасли пожаловались на дополнительные расходы и недовольство клиентов. Один из работников сферы торговли алмазами сказал газете, что теперь на выполнение заказа уходит до двух недель. «То, что происходит сейчас, является прелюдией к гораздо более масштабным потрясениям в конце года, которые могут привести к существенному росту цен», — сказал другой представитель отрасли.
Противники новых ограничений обращают внимание, что другие алмазные центры, такие как Индия, Дубай и Тель-Авив, не вводили подобных санкций в отношении российских алмазов. Из-за этого российская АЛРОСА «почувствовала незначительное влияние на свои продажи» после ограничений со стороны ЕС, говорится в статье.
С 1 марта вступил в силу запрет на поставки в западные страны российских алмазов, обработанных в третьих странах. Эксперты ожидали, что это может сказаться на бизнесе АЛРОСА, так как сейчас основной поток российских камней отправляется в Индию на огранку, а уже оттуда поставляется в западные страны. Однако реализация санкций представляется проблематичной, так как пока неясно, как будет обеспечиваться прослеживаемость сырья.