The Times: европейские ювелиры недовольны санкциями против российских алмазов

С 1 марта вступил в силу запрет на поставки в западные страны российских алмазов, обработанных в третьих странах. Эксперты ожидали, что это может сказаться на бизнесе АЛРОСА, так как сейчас основной поток российских камней отправляется в Индию на огранку, а уже оттуда поставляется в западные страны. Однако реализация санкций представляется проблематичной, так как пока неясно, как будет обеспечиваться прослеживаемость сырья.