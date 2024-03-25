Суд рассмотрит заявление о принудительной ликвидации «Киви банка»

Группа Qiwi в январе 2024 года объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО «Киви» (куда вошел «Киви банк») гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, составила 23,75 миллиарда рублей. Однако в конце февраля группа заявила, что не уверена, что обязательства по сделке по продаже бизнеса в России будут выполнены в срок из-за отзыва лицензии у «Киви банка».