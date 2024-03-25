Соцсеть Дональда Трампа выйдет на биржу NASDAQ

Сделка поможет Трампу поправить его финансовое положение, пошатнувшееся после череды проигранных судебных разбирательств. Так, к концу сегодняшнего дня, 25 марта, он должен предоставить суду залог в размере $464 млн в рамках дела о предоставлении неверных данных по поводу собственного состояния. Если залог не будет предоставлен, к Трампу могут применить обеспечительные меры в виде конфискации части имущества. В связи с этим СМИ в США активно обсуждают возможное банкротство экс-президента Дональда Трампа.