Соцсеть Дональда Трампа выйдет на биржу NASDAQ

По условиям сделки лично Трампу будут принадлежать около 79 млн акций объединенной компании. Учитывая, что стоимость акций Digital World на момент закрытия торгов пятницы составляла $36,94, пакет акций Дональда Трампа будет стоить примерно $3 млрд.
Сделка поможет Трампу поправить его финансовое положение, пошатнувшееся после череды проигранных судебных разбирательств. Так, к концу сегодняшнего дня, 25 марта, он должен предоставить суду залог в размере $464 млн в рамках дела о предоставлении неверных данных по поводу собственного состояния. Если залог не будет предоставлен, к Трампу могут применить обеспечительные меры в виде конфискации части имущества. В связи с этим СМИ в США активно обсуждают возможное банкротство экс-президента Дональда Трампа.
По подсчетам The Washington Post и PolitiFact, за все время ведения бизнеса Трамп шесть раз объявлял о банкротстве тех или иных своих активов, например казино Taj Mahal в Атлантик-Сити (1991), гостиницы Plaza Hotel в Нью-Йорке (1992), компании Trump Hotels and Casinos Resorts (2004) и компании Trump Entertainment Resorts (2009).
По оценкам Forbes, все состояние экс-президента оценивается в $2,6 млрд. При этом Трамп не сможет воспользоваться сделкой TMTG и Digital World для погашения своих долгов. В уставе Digital World прописано, что инсайдеры компании не могут продавать вновь выпущенные акции в течение шести месяцев с момента их приобретения.