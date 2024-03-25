Сеть кафе Stars Coffee превзошла допандемийные результаты Starbucks в России

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сеть кафе Stars Coffee превысила допандемийные результаты Starbucks в России. Об этом совладелец сети Тимур Юнусов (Тимати) сообщил ТАСС.
«Мы сейчас уже вот по кофе вернулись и превзошли допандемийный результат “Старбакса”. То есть сейчас сеть работает лучше, чем Starbucks до пандемии, это очень большой результат», — рассказал певец.
В марте 2022 года сеть кофеен Starbucks сообщила, что временно приостанавливает всю деловую активность, включая поставки продукции, на территорию РФ. 23 мая компания заявила о решении уйти с российского рынка. Активы Starbucks приобрели в партнерстве Тимати, бизнесмен Антон Пинский и компания «Синдика».
Отвечая на вопрос о резком подорожании какао-бобов на мировом рынке, Юнусов сообщил, что сеть сохраняет цены на кофе. Рост цен на какао-бобы из-за проблем с их производством в Африке уже превысил в 2024 году 50%. В начале марта был установлен исторический максимум биржевой стоимости какао-бобов — $7 тыс. за тонну.
«У нас не изменились цены. Если вы заметили, прошло два с половиной года с момента открытия, у нас не было увеличения цен. Пока что нам удается в других местах договариваться о кофе, который не подорожал до сих пор», — сказал собеседник агентства.
«У нас есть ряд поставщиков, которые нам не повышали цены. Мы придерживаемся высоких качеств и стандартов», — добавил он.