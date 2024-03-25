Счета среднего бизнеса, адвокатов и нотариусов попадут под страховку АСВ

С 25 марта вступает в силу часть поправок в закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». По новым правилам система страхования вкладов распространяется на денежные средства (счета и вклады) адвокатов, нотариусов и иных физлиц, предназначенных для осуществления профессиональной деятельности. В перечень также вошли счета профсоюзных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, а кроме того юридических лиц, которые входят в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Круг последних будет расширен за счет включения в него именно средних предприятий (малые предприятия получили право на страховое возмещение с 1 января 2019 года).