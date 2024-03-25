Счета среднего бизнеса, адвокатов и нотариусов попадут под страховку АСВ

С 25 марта вступает в силу часть поправок в закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». По новым правилам система страхования вкладов распространяется на денежные средства (счета и вклады) адвокатов, нотариусов и иных физлиц, предназначенных для осуществления профессиональной деятельности. В перечень также вошли счета профсоюзных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, а кроме того юридических лиц, которые входят в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Круг последних будет расширен за счет включения в него именно средних предприятий (малые предприятия получили право на страховое возмещение с 1 января 2019 года).
Размер компенсации для всех перечисленных лиц составит ₽1,4 млн.
Одновременно документом уточнено, что не подлежат страхованию денежные средства физлиц, которые оказывают профессиональные услуги на финансовом рынке.
Что считается страховым случаем
К страховым случаям относятся отзыв лицензии у кредитной организации на осуществление банковских операций или мораторий ЦБ на удовлетворение требований кредитора.
Банк России имеет право отозвать лицензию на осуществление банковской деятельности за систематические нарушения требований законодательства России и нормативных актов самого регулятора. Полный перечень нарушений перечислен в ст. 20 Закона № 395−1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности».
Согласно закону № 655 от 25 декабря 2023 года, с 21 сентября 2024 года вступит в силу еще одна часть поправок, по которым будет изменен порядок выплаты страхового возмещения для случаев, когда банк с отозванной лицензией одновременно выступал по отношению к вкладчику в качестве кредитора — то есть у человека в банке одновременно есть вклад и кредит. По новым правилам будет выплачиваться вся сумма компенсации (в пределах ₽1,4 млн), без учета суммы встречных требований кредитной организации.
В настоящий момент размер возмещения по вкладам (кроме счетов эскроу) определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком и суммой встречных требований данного банка к вкладчику.
Нововведение коснется физлиц, включая ИП, адвокатов и нотариусов, которые являются наиболее массовой категорией защищенных вкладчиков — около 99% из общего количества застрахованных лиц, сообщает АСВ.
Кто еще может получить страховку
По закону № 177 от 23 декабря 2003 года «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» вклады физлиц, ИП малого и среднего бизнеса, открытые в рублях и валюте, застрахованы. В страховку входят основная сумма депозита и начисленные к моменту отзыва проценты.
Лимит возмещения в одной кредитной организации:
вклады и счета физлиц и ИП — ₽1,4 млн;
счета эскроу, открытые для покупки недвижимости или участия в долевом строительстве, — ₽10 млн.
Если в банке с отозванной лицензией остались крупные суммы (субсидии, наследство, выплаты по решению суда и другие средства по особым обстоятельствам), возможно возмещение до ₽10 млн при условии, что эти деньги поступили не раньше трех месяцев до момента наступления отзыва лицензии у кредитной организации.
В конце февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил ввести новый инструмент — безотзывный сберегательный сертификат сроком на три года и более со страховым покрытием ₽2,8 млн.
Система страхования вкладов может быть распространена на именные электронные кошельки с лимитом компенсации в ₽1,4 млн. «Целесообразно застраховать средства на электронных кошельках, которые прошли идентификацию, потому что только в этом случае может быть установлен получатель страховой защиты», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 22 марта.
Как получить страховку по вкладу
С 19 марта получить страховое возмещение по вкладам и счетам можно онлайн на сайте Агентства по страхованию вкладов или через «Госуслуги» при условии, что физлицо не получало компенсацию иным способом, зарегистрировано на госпортале, имеет электронную подпись и реквизиты карты «Мир» в действующем банке. Срок рассмотрения заявления составляет три рабочих дня, максимальная сумма компенсации, полученной таким способом, составляет ₽1,4 млн.
Подать заявление на возмещение страховки по вкладу и счетам можно по-прежнему и лично — обратиться с паспортом в банк-агент, назначенный АСВ для выплаты компенсации. Их контакты публикуются на сайте агентства, а также вывешиваются на дверях банка-банкрота.
Возмещение осуществляется в течение трех рабочих дней с момента отправки заявления и необходимых документов банку-агенту. Выплаты по страховому случаю физлицо может получить в наличной или безналичной форме, ИП — только на расчетный счет.
По данным статистики Агентства по страхованию вкладов (АСВ), с 2004 года выплачено ₽2,05 трлн по 551 страховому случаю в банках. За страховым возмещением обратились 4,4 млн вкладчиков. Из них 100% получили свои денежные средства за счет страховки в рамках установленных лимитов.