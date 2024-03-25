Россиянам назвали оптимальный способ спасения средств от инфляции

Беляев считает, что данная ситуация будет сохраняться еще минимум в течение полугода. Он отметил, что с такими ставками сейчас не может конкурировать никакая из доступных для россиян валюта. Хотя рубль и имеет тенденцию к ползучему ослаблению к токсичным валютам и юаню, но депозит может принести больший доход, добавил аналитик и предупредил, что покупать и продавать зарубежную валюту придется не по официальному курсу ЦБ РФ, а по курсу коммерческих банков.