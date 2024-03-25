Россиянам назвали оптимальный способ спасения средств от инфляции

По его мнению, сейчас для применения этого финансового инструмента сложились все необходимые условия, благодаря высокой доходности и отсутствию рисков.
ЦБ РФ 15 декабря принял решение поднять ключевую ставку до 16%, а 22 марта сохранил ее на данном уровне. Банки улучшают доходность по вкладам. На сегодняшний день средняя ставка у них составляет 14−17% годовых.
Беляев считает, что данная ситуация будет сохраняться еще минимум в течение полугода. Он отметил, что с такими ставками сейчас не может конкурировать никакая из доступных для россиян валюта. Хотя рубль и имеет тенденцию к ползучему ослаблению к токсичным валютам и юаню, но депозит может принести больший доход, добавил аналитик и предупредил, что покупать и продавать зарубежную валюту придется не по официальному курсу ЦБ РФ, а по курсу коммерческих банков.
Он также отметил, что в случае с рублевым депозитом человек обладает контролем над своим вкладом.
Другие финансовые инструменты, например, биткоин или золото, требуют дополнительных знаний по обращению с ними либо имеют повышенные риски, пояснил Беляев.
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