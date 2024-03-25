Принадлежащая «Газфонду ПН» «СГБ-Лизинг» планирует разместить свои облигации

Лизинговая компания (ЛК) «СГБ-Лизинг» (дочерняя структура Севергазбанка, СГБ) может выйти на рынок публичного долга, рассказал Frank Media председатель правления СГБ Денис Лукичев.
В пятницу, 22 марта, Национальное рейтинговое агентство (НРА) сообщило, что присвоило «СГБ-Лизинг» рейтинг на уровне «BB+» со стабильным прогнозом.
«Получение рейтинга обусловлено планами на дальнейшее развитие компании и рост бизнеса, в том числе за счет облигационного размещения… Компания “СГБ-Лизинг” зарегистрировала на Московской бирже облигационную программу на 2 млрд рублей», — заявил Денис Лукичев.
Как указывает НРА в своем описании рейтингового действия, ЛК «работает практически на всей территории России», однако в основном бизнес сконцентрирован в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Основной клиентской базой «СГБ-Лизинга» является малый и средний бизнес в регионах присутствия Севергазбанка (сама кредитная организация принадлежит НПФ «Газфонд ПН»).
Согласно рэнкингу «Эксперт РА», «СГБ-Лизинг» в 2023 году заняла 103-е место по объему нового бизнеса (646 млн рублей) среди всех российских ЛК. Портфель лизингодателя на начало этого года составлял (1,3 млрд рублей). Согласно данным НРА, выручка компании по РСБУ по итогам девяти месяцев прошлого года составила 108,8 млн рублей.