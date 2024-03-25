Принадлежащая «Газфонду ПН» «СГБ-Лизинг» планирует разместить свои облигации

Как указывает НРА в своем описании рейтингового действия, ЛК «работает практически на всей территории России», однако в основном бизнес сконцентрирован в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Основной клиентской базой «СГБ-Лизинга» является малый и средний бизнес в регионах присутствия Севергазбанка (сама кредитная организация принадлежит НПФ «Газфонд ПН»).