Прием заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг стартует 25 марта

Инвесторы смогут предъявить к выкупу более 3,5 тыс. биржевых инструментов, полный перечень которых опубликован на сайте Инвестпалаты.
Этапы выкупа активов
Сделка по выкупу будет состоять из четырех этапов. На первом этапе физические лица-резиденты через их брокеров, доверительных управляющих или управляющие компании паевых инвестиционных фондов направляют организатору торгов безотзывные заявки на продажу заблокированных ИЦБ. С продавцов не будут взиматься комиссии или любые другие платежи.
Физические лица — резиденты могут предъявить к выкупу иностранные бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей. Начальная стоимость каждой ценной бумаги в заявке будет определяться в рублях по курсу Банка России на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года. После подачи заявки физические лица — резиденты временно не смогут распоряжаться иностранными ценными бумагами, предъявленными к выкупу, но сохранят за собой право собственности на эти иностранные бумаги.
На втором этапе произойдет формирование лотов. Организатор торгов сформирует из предъявленных к выкупу ИЦБ единый пул и поделит его на максимально идентичные по наполнению и стоимости лоты. Затем организатор торгов установит единую для всех лотов стартовую ставку, которая не может быть меньше средней стоимости всех лотов.
На третьем этапе будет проведен сбор заявок от потенциальных покупателей-нерезидентов. Они должны будут направить организатору торгов заявки на покупку лотов за рубли по цене не ниже стартовой ставки. Отозвать заявку они смогут только для улучшения ценовых условий.
На четвертом этапе будет определена цена продажи и акцепт заявок. Организатор торгов в результате конкурентного отбора заявок нерезидентов определит для всех лотов единую финальную цену продажи, которая будет не ниже стартовой ставки. Следовательно, финальная цена реализации каждой ИЦБ будет не ниже начальной цены, выраженной в рублях по курсу Банка России на закрытие торгов 22 марта 2024 года.
В случае одобрения заявок нерезидентов ИЦБ будут переведены на их специальные транзитные счета депо, которые позволяют вывести приобретенные иностранные бумаги из российской депозитарной инфраструктуры в иностранную без дополнительных разрешений со стороны России. Денежные средства за эти ИЦБ, в свою очередь, будут переведены на счета брокеров, доверительных управляющих или управляющих компаний ПИФ для дальнейшего перечисления физическим лицам-резидентам. Непроданные ИЦБ не будут списываться со счетов депо их владельцев, а не использованные в выкупе денежные средства нерезидентов в таком случае возвращаются на их рублевые счета (включая счета типа С).
Прием заявок от продавцов-резидентов будет проходить с 10:00 мск 25 марта до 19:00 мск 8 мая 2024 года. Прием заявок покупателей-нерезидентов состоится с 10:00 мск 3 июня до 19:00 мск 5 июля 2024 года. 29 июля будет произведен акцепт заявок покупателей-резидентов и покупателей-нерезидентов, а также осуществление расчетов.
Об Инвестиционной палате
Инвестиционная палата выступает организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у физических лиц — резидентов с последующим предложением этих иностранных бумаг нерезидентам, который пройдет в соответствии с указом президента РФ от 8 ноября 2023 года N844. Основные направления деятельности организации — брокерское обслуживание частных клиентов на Московской бирже, доверительное управление ценными бумагами и прямые инвестиции.