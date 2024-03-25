Прием заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг стартует 25 марта

В случае одобрения заявок нерезидентов ИЦБ будут переведены на их специальные транзитные счета депо, которые позволяют вывести приобретенные иностранные бумаги из российской депозитарной инфраструктуры в иностранную без дополнительных разрешений со стороны России. Денежные средства за эти ИЦБ, в свою очередь, будут переведены на счета брокеров, доверительных управляющих или управляющих компаний ПИФ для дальнейшего перечисления физическим лицам-резидентам. Непроданные ИЦБ не будут списываться со счетов депо их владельцев, а не использованные в выкупе денежные средства нерезидентов в таком случае возвращаются на их рублевые счета (включая счета типа С).