Постпред Платонов: Россия ничего не выиграет от выхода из ВТО

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.
По его словам, минусов от данного шага было бы значительно больше, чем плюсов.
«Оставаясь в ВТО, Россия может доводить свою точку зрения до других участников и способствовать принятию тех решений, которые отвечают нашим интересам», — сказал Платонов.
Ранее российский лидер Владимир Путин сменил постпреда России при Всемирной торговой организации, назначив на эту должность Николая Платонова.