Обзор российского рынка на 25 марта

По данным Bloomberg, все индийские НПЗ отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами Совкомфлота (FLOT 128,16 ₽, −1,45%). Мы полагаем, что на данном этапе переживать по этому поводу преждевременно, поскольку Индия не сможет компенсировать российскую нефть американской — объем всего экспорта нефти из США в 2023 году достиг рекордных 4,1 млн б/с в среднем, в то время как Индия в феврале 2024 года импортировала из России 1,2 млн б/с, учитывая сокращения закупок из-за опасений вторичных санкций. Вместе с тем отказ от сотрудничества с таким крупным игроком, как Совкомфлот, взвинтит фрахтовые ставки на фоне и без того существующего мирового дефицита мощностей в сегменте морских перевозок.