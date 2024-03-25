Обзор российского рынка на 25 марта

Рынок накануне. Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Регулятор по-прежнему считает, что говорить о дезинфляционной тенденции пока рано, но смягчение денежно-кредитной политики во II полугодии 2024 года остается возможным.
Инвесторы не воодушевились риторикой регулятора, и пятничные торги рынок завершил в минусе: индекс МосБиржи отступил на 0,40%, до 3273,49 п.; индекс РТС снизился на 1,02%, до 1124,53 п. на фоне ослабления рубля к корзине валют.
Последняя неделя марта может оказаться успешной для рубля благодаря повышенным поступлениям в текущем налоговом периоде. Экспортеры к своим ежемесячным платежам по НДПИ добавят выплаты по квартальному налогу на дополнительный доход (НДД). Кроме того, ожидается финальный налоговый платеж за 2023 год и авансовый платеж за первый квартал 2024 года.
Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров ЛУКОЙЛа (LKOH 7303,0 ₽, −1,54%) рекомендовал финальные дивиденды в размере 498 ₽ на акцию. Такое решение разочаровало участников рынка, ожидавших более весомые выплаты. Наш прогноз предполагал дивиденды на уровне 572 ₽ на акцию. Мы полагаем, что размер выплат был снижен ввиду непредвиденных затрат на восстановление пострадавшего НПЗ. Косвенным подтверждением того, что нефтяная отрасль испытывает сложности из-за атак дронов может являться решение правительства об увеличении дисконта нефти Urals к Brent с $15 до $20 за баррель, чтобы снизить налоговую нагрузку на нефтяников.
По данным Bloomberg, все индийские НПЗ отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами Совкомфлота (FLOT 128,16 ₽, −1,45%). Мы полагаем, что на данном этапе переживать по этому поводу преждевременно, поскольку Индия не сможет компенсировать российскую нефть американской — объем всего экспорта нефти из США в 2023 году достиг рекордных 4,1 млн б/с в среднем, в то время как Индия в феврале 2024 года импортировала из России 1,2 млн б/с, учитывая сокращения закупок из-за опасений вторичных санкций. Вместе с тем отказ от сотрудничества с таким крупным игроком, как Совкомфлот, взвинтит фрахтовые ставки на фоне и без того существующего мирового дефицита мощностей в сегменте морских перевозок.
Европлан (LEAS) установил ценовой диапазон IPO на уровне 835−875 ₽ за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в пределах 100−105 млрд руб. В рамках IPO материнская структура ЭсЭфАй (SFIN 1730,4 ₽, −5,66%) предложит до 15 млн акций, или 12,5% от уставного капитала. Ожидаемый объем IPO, таким образом, составляет около 12,5−13,1 млрд руб. Сбор заявок завершится 28 марта, торги акциями начнутся 29 марта.
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