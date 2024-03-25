На бирже в России подорожали дизтопливо и бензин

В течение прошлой недели биржевые цены на бензин в России росли, увеличившись в итоге более чем на пять процентов. Ранее сообщалось, что с 13 по 19 марта суммарные объемы производства бензина на российском рынке упали на 3,9 процента в сравнении с показателем предыдущей недели и на 5,2 процента относительно плана выпуска. Как писали СМИ, на такую динамику повлияли атаки беспилотников на ряд российских НПЗ.