Мишустин: реальный рост зарплат в России за 2023 год составил 7,8%

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что за 2023 год номинальный рост зарплат россиян превысил 14%, в реальном выражении зарплаты выросли на 7,8%.
«У нас на сегодняшней день номинальный рост заработной платы за 2023 год — больше 14%, а реальный — 7,8%», — сказал Мишустин на встрече с депутатами.
Он отметил, что этому росту поспособствовали индексации, выплаты и все соответствующие наборы социальных мер, благодаря успешной реализации которых реальные доходы россиян выросли.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что за первые 10 месяцев 2023 года зарплаты россиян выросли на 7,7% в реальном выражении.
По данным Росстата, в прошлом году средняя зарплата в России составила 73 709 рублей — за вычетом инфляции рост составил 7,8%. Эксперты отмечают, что рост зарплат связан как с уходом западных компаний с российского рынка, так и с дефицитом сотрудников в некоторых сферах.
При этом в свете активного импортозамещения нехватка сотрудников стала особенно актуальной — за пять лет вакансий на рынке труда стало больше почти в два раза. Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов рассказал KP.RU, какие работники будут нужны в 2030 году и у кого сильнее всего растут зарплаты.