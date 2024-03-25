Мишустин: реальный рост зарплат в России за 2023 год составил 7,8%

При этом в свете активного импортозамещения нехватка сотрудников стала особенно актуальной — за пять лет вакансий на рынке труда стало больше почти в два раза. Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов рассказал KP.RU, какие работники будут нужны в 2030 году и у кого сильнее всего растут зарплаты.