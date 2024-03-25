Минтруд предложил упростить процедуру получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

Ведомство подготовило проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». Он доработан с учетом общественного обсуждения и межведомственного согласования. «Документ предусматривает внесение изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это необходимо для перевода этой меры поддержки на принципы социального казначейства», — подчеркнули в Минтруде.
Для того, чтобы получить субсидию, по новым правилам достаточно будет только одного электронного заявления на портале госуслуг. Возможность личного обращения также сохраняется. Все необходимые документы, в том числе информацию от поставщиков коммунальных услуг и управляющих компаний о выставленных и оплаченных счетах социальные службы получат по каналам межведомственного взаимодействия. В исключительных случаях могут потребоваться дополнительные документы. Например, свидетельство о браке, если он заключен не в России
Субсидия назначается на 6 месяцев. По истечении этого срока, мера поддержки, если право на нее сохранится, будет продлена автоматически. Никаких дополнительных заявлений и справок не потребуется.
Доля жителей, оформляющих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, с каждым годом снижается, отмечают эксперты фонда «Институт экономики города».
Если в 2003 году, по их данным, оформляли субсидии 15,2% семей, то в 2015-м лишь 6,4%, а в 2022 году — 4,4%.
Во многом это связано с неудобным порядком оформления субсидий, отмечал год назад на парламентских слушаниях по этой теме первый зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Необходимо собрать в разных инстанциях до девяти документов и лично предоставить их в бумажном виде в муниципалитет или МФЦ, рассказал он. При этом период выплаты субсидии — всего шесть месяцев, то есть через полгода нужно повторить этот путь.
Как рассказала на слушаниях представитель Смоленской области, зачастую это просто невыгодно. Житель отдаленного поселка вынужден тратить несколько сотен рублей только на проезд к ближайшему МФЦ. При этом и сама субсидия иногда может быть равняться лишь сотне рублей.
Во многих регионах доля семей с доходами, позволяющими получить субсидию, значительно больше, чем процент тех, кто действительно ее оформляет. Так, в 2021 году, по расчетам Фонда «Институт экономики города» на основе данных Росстата, в Астраханской области могли оформить субсидии 46,4% семей, тогда как реально получали их лишь 7%. В Якутии вместо 55% возможных претендентов на субсидии получали их 5,7%. Справедливости ради можно отметить, что в ряде других регионов соотношение обратное — при расчетном праве на получение субсидии у 5,3% семей в Мурманской, к примеру, области, этот вид соцподдержки здесь получали 17,6% семей.
«Мы предлагаем первым делом оптимизировать пакет документов и оцифровать процесс. Человек должен заполнить заявление дистанционно через портал госуслуг или лично прийти в МФЦ и подать заявление по форме, без похода по инстанциям и “ручного” сбора вороха справок. Все остальные документы и сведения уполномоченный орган должен получать в рамках межведомственного взаимодействия. Все запрашиваемые документы, которые человек должен собрать, есть у органов власти», — говорил на слушаниях Кошелев.
Напомним, что субсидии могут получать семьи, у которых на оплату ЖКУ уходит более 22% дохода. При этом неважно, относится ли семья к какой-либо льготной категории или нет. В ряде регионов «порог» ниже. Так, в 2021 году, по данным фонда «Институт экономики города», в Калмыкии, Башкортостане, Магаданской области и ряде других регионов семья могли обратиться за субсидией, если расходы на квартплату составляли более 20%. В Крыму, Кабардино-Балкарии, Якутии, на Сахалине порог был в 15%. В Москве значение было самым низким — лишь 10% от дохода семьи.
Похожие меры поддержки существуют и в других странах. При этом показатель доли получателей сильно колеблется, отмечают в фонде: от менее 1% в Италии и Бельгии до более 35% в Ирландии.