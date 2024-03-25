Минтруд предложил упростить процедуру получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

Напомним, что субсидии могут получать семьи, у которых на оплату ЖКУ уходит более 22% дохода. При этом неважно, относится ли семья к какой-либо льготной категории или нет. В ряде регионов «порог» ниже. Так, в 2021 году, по данным фонда «Институт экономики города», в Калмыкии, Башкортостане, Магаданской области и ряде других регионов семья могли обратиться за субсидией, если расходы на квартплату составляли более 20%. В Крыму, Кабардино-Балкарии, Якутии, на Сахалине порог был в 15%. В Москве значение было самым низким — лишь 10% от дохода семьи.