Минэк не поддержал инициативу ЦБ обязать продавцов принимать оплату по СБП

Минэкономразвития не поддержало законопроект, который обязывает крупных продавцов принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП), пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Такие поправки ранее подготовил Банк России, об этом также сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Согласно этим поправкам, обязанность принимаьб СБП-платежи сначала затронет торгово-сервисные компании с выручкой выше 30 млн рублей. Их обяжут принимать оплату через СБП с 1 октября 2024 года, в цифровых рублях — с осени 2026 года. Ритейлеров с выручкой от 20 млн рублей это ждет с октября 2025 года и октября 2027 года соответственно. Пока под это требование не подпадают ТСП, чья годовая выручка не превышает 5 млн рублей. В поянсительной записке к этому законопроекту говорилось, что эквайринговые комиссии для торговых предприятий в СБП и на платформе цифрового рубля существенно ниже среднего уровня, принятие закона также позволит ТСП сократить издержки на платежные услуги.
По мнению Минэкономразвития, которое агентству цитирует источник, предложение ЦБ приведет к дополнительным расходам и административному давлению на бизнес, так как «законопроект обязывает применять СБП, но не предлагает использовать для оплаты альтернативные системы платежей». «Минэкономразвития полагает, что предложенные законопроектом изменения повлекут рост дополнительных расходов как торгово-сервисных предприятий, так и кредитных организаций, а также будут способствовать навязыванию бизнесу сервиса платежных услуг СБП, решения об использовании которых должны приниматься предпринимателями самостоятельно, исходя из собственных предпочтений на основе анализа конкурентных предложений различных участников платежного рынка», — говорится в отзыве министерства.
Количество торгово-сервисных предприятий, принимающих оплату через СБП, по итогам 2023 года достигло 1,5 млн против 560 тысяч в 2022 году, сообщал ЦБ. Количество и сумма покупок в СБП за год выросли в 4 раза и составили 600 тысяч и 1,15 трлн рублей соответственно. Доля покупок товаров и услуг в общем количестве операций в СБП выросла на 12 процентных пунктов — до 27%.