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Курс доллара на Мосбирже вырос до 92,87 рубля

Евро опустился до отметки 100,24 рубля.

Источник: Freepik

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 7,25 копейки и составил 92,87 рубля.

Евро опустился на 4,5 копейки до отметки 100,24 рубля, а юань вырос на 5,2 копейки — до 12,8 рубля.

Добавим, на днях председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не тратит госрезервы на поддержание стабильности рубля. Она отметила, что курс национальной валюты к иностранным определяется влиянием фундаментальных факторов, в первую очередь балансом спроса и предложения валюты на рынке.