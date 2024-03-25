Курс доллара на Мосбирже вырос до 92,87 рубля

Добавим, на днях председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не тратит госрезервы на поддержание стабильности рубля. Она отметила, что курс национальной валюты к иностранным определяется влиянием фундаментальных факторов, в первую очередь балансом спроса и предложения валюты на рынке.