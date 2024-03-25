Курс доллара на Мосбирже вырос до 92,87 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 7,25 копейки и составил 92,87 рубля.
Евро опустился на 4,5 копейки до отметки 100,24 рубля, а юань вырос на 5,2 копейки — до 12,8 рубля.
Добавим, на днях председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не тратит госрезервы на поддержание стабильности рубля. Она отметила, что курс национальной валюты к иностранным определяется влиянием фундаментальных факторов, в первую очередь балансом спроса и предложения валюты на рынке.