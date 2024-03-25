Крупнейшая нефтесервисная компания отказалась уходить из России

Производитель Oreo и Milka также решил продолжить работу в стране, заявил гендиректор компании Mondelez Дирк Ван де Пут. По его словам, партнеры не давят на кондитерский концерн с целью ухода компании из России, так как фирмы, покинувшие рынок, заплатили в бюджет больше денег, чем те, кто остался и платит налоги. Кроме того, инвесторов не волнует этот вопрос «с моральной точки зрения», а выручка Mondelez в России значительно ниже пятипроцентного порога, который считается эталоном для существенных вопросов.