Криптобиржа CommEX объявила о своем закрытии

CommEX не отправляет и не принимает запросы на вывод средств по телефону, текстовым сообщениям или электронной почте. Сообщения, отправленные такими способами, являются мошенническими. Не сообщайте информацию о своей личной учетной записи, не передавайте коды подтверждения по SMS или другую важную информацию незнакомым людям или третьим лицам.