Криптобиржа CommEX объявила о своем закрытии

Крупная криптобиржа CommEX в сентябре прошлого года выкупила российский бизнес Binance.
25 марта она объявила о своем закрытии.
Площадка «в связи со стратегическими изменениями» начнет приостанавливать операции постепенно, начиная с сегодняшнего дня.
В частности:
— 25 марта биржа остановит возможность регистрации новых пользователей на площадке, а также прекратит перевод активов с Binance и не будет принимать депозиты в фиатной валюте и криптовалюте;
— 28 марта, биржа завершит открытие позиций по Simple Futures и Futures Trading;
— 2 апреля, прекратит публикацию новых объявлений на P2P-маркетплейсе;
— 5 апреля — начнет автоматическое закрытие всех P2P-ордеров и объявлений;
— 18 апреля — биржа автоматически закроет все торговые пары на простых и классических фьючерсах;
— 23 апреля закроет спотовый рынок.
— 10 мая сайт прекратит работу и пользователи не смогут получить доступ к сайту.
Если на аккаунтах пользователей сохранятся активы после 10 мая 2024 года, они будут облагаться платой за управление в размере 1% от объема активов.
«Мы советуем пользователям оперативно закрывать позиции и вывести свои активы на сторонние кошельки, уделяя особое внимание безопасности», — говорится в сообщении CommEX в телеграмм-канале площадки.
CommEX не отправляет и не принимает запросы на вывод средств по телефону, текстовым сообщениям или электронной почте. Сообщения, отправленные такими способами, являются мошенническими. Не сообщайте информацию о своей личной учетной записи, не передавайте коды подтверждения по SMS или другую важную информацию незнакомым людям или третьим лицам.
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