Индия стала крупнейшим поставщиком лекарств на российский рынок

В числе других ключевых стран-поставщиков — Франция, откуда на российский рынок было завезено 149,3 млн упаковок (рост на 7,6%), Венгрия (112,5 млн упаковок — на 11,6% больше, чем годом ранее) и Белоруссия. Последняя нарастила поставки на 6,9% — до 109,8 млн упаковок. Падение среди крупных поставщиков препаратов в Россию произошло у Великобритании (на 10,5% до 63,2 млн) и Польши (на 16,5% до 60,9 млн). Среди стран, начавших в прошлом году поставки в Россию впервые — ОАЭ, из которой было ввезено 35,7 тыс. упаковок, Армения (1,6 тыс.) и Куба (1,5 тыс.).