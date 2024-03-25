Индекс Мосбиржи, рубль и обмен заблокированными активами: дайджест

По итогам основной торговой сессии в пятницу, 22 марта, индекс Мосбиржи упал на 0,4%, до 3273,49 пункта. На вечерней сессии снижение усилилось на фоне новостей о теракте в «Крокус Сити Холле». Индекс IMOEX2, который отражает данные торгов как на основной, так и на вечерней сессии, в моменте потерял 1,88%. По итогам торгов падение индекса замедлилось до 1,37%, торги завершились на отметке в 3243,02 пункта.