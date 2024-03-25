Индекс Мосбиржи, рубль и обмен заблокированными активами: дайджест

Индекс Мосбиржи.
По итогам основной торговой сессии в пятницу, 22 марта, индекс Мосбиржи упал на 0,4%, до 3273,49 пункта. На вечерней сессии снижение усилилось на фоне новостей о теракте в «Крокус Сити Холле». Индекс IMOEX2, который отражает данные торгов как на основной, так и на вечерней сессии, в моменте потерял 1,88%. По итогам торгов падение индекса замедлилось до 1,37%, торги завершились на отметке в 3243,02 пункта.
Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков в своем телеграм-канале отметил, что российский рынок вполне способен показать усиление негативных тенденций на фоне роста геополитических рисков.
«Дополнительным давлением на рынок станут последствия теракта в Москве и атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы за выходные. Ожидается, что на текущей неделе индекс Мосбиржи может продолжить снижение, двигаясь к уровню поддержки 3150 пунктов», — полагает Кабаков.
Он также отметил, что сохранение высокой ключевой ставки ограничивает бизнес в получении кредитов, что влияет на темпы роста экономики. На заседании в пятницу, 22 марта, ЦБ во второй раз подряд оставил ставку на уровне 16% годовых.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин также считает, что картина по индексу Мосбиржи ухудшилась.
«Вернуться выше важного уровня 3290−3300 пунктов не удалось, так что есть шансы на более глубокий откат. Ближайший ориентир и поддержка внизу на 3185−3200 пунктов», — указал эксперт.
Рубль
Торги на валютном рынке 22 марта завершились еще до появления сообщений о теракте в «Крокус Сити Холле». На открытии торгов 25 марта курс доллара в моменте превысил ₽93, однако вскоре рубль отыграл потери.
По состоянию на 08:55 мск курс доллара на Мосбирже прибавил 0,16% и достиг ₽92,95. Курс евро на 08:56 мск вырос на 0,22%, до ₽100,515, курс юаня — на 0,48%, до ₽12,81.
«Сегодня рынок будет переосмысливать ситуацию, в моменте по негативной инерции еще возможно локальное ослабление рубля, но на фоне действующих факторов жесткой ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров пятничный скачок волатильности, скорее всего, не найдет серьезного продолжение», — считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.
Аналитик «Цифра Брокер» Наталия Пырьева полагает, что последняя неделя марта может оказаться успешной для рубля благодаря повышенным поступлениям валюты в этом налоговом периоде. Михаил Зельцер ожидает, что после всплеска волатильности курс стабилизируется в рамках многомесячного боковика в границах ₽93,5−87,5 за доллар.
Сбор заявок для участия в обмене активами
В понедельник, 25 марта, начинается сбор заявок на участие в обмене заблокированными активами. Заявки от российских инвесторов будут приниматься с 25 марта по 8 мая.
Далее организатор обмена — «Инвестиционная палата» — проверит правильность заполнения файлов, количество иностранных бумаг, а также соблюдение лимита в ₽100 тыс. Лимит в ₽100 тыс. считается совокупно по всем заявкам от одного инвестора, включая заявки в отношении паев ПИФа. В случае нахождения ошибок в заявлениях профучастникам дадут время их исправить.
Начальная цена активов в рамках обмена установлена по итогам торгов на иностранных биржах в пятницу, 22 марта. «Инвестиционная палата» уже опубликовала список, в котором указаны эти начальные цены. По некоторым инструментам цен пока нет — ожидается, что актуальные котировки станут доступны 25 марта и будут добавлены в список.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 22 марта.
НОВАТЭК. Дивиденды на каждую акцию — ₽44,09. Дата выплаты — 9 апреля. Доходность — 3,28%
Корпоративные события
«ЭсЭфАй»: финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
Другие важные события
Henderson: день инвестора.
Россия: Банк России опубликует динамику потребительских цен и оценку трендовой инфляции.
Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 13:00 по мск.
США: продажи новых домов в феврале — 17:00 по мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3273,49 (-0,4%).
Индекс РТС: 1113,05 (-1,02%).
S&P 500: 5234,18 (-0,14%).
Dow Jones Industrial Average: 39475,9 (-0,77%).
NASDAQ Composite: 16428,82 (+0,16%).