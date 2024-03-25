Индекс Мосбиржи начал первые после теракта в «Крокусе» торги со снижения

Индекс Мосбиржи упал на 0,68%, до 3251,22 пункта, по данным на 10:00 мск. Ниже этого значения бенчмарк в предыдущий раз торговался 1 марта. На 10:25 мск индекс Мосбиржи теряет 0,37% и торгуется на отметке 3261,4 пункта, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 10:01 мск наибольшее падение в составе индекса Мосбиржи демонстрируют бумаги ПИКа (-1,54%), «Норникеля» (-0,46%), «Мечела» (-0,33%), «Русагро» (-0,23%), «Совкомфлота» (-0,06%). Наибольший рост показывают бумаги «ТКС Холдинга» (+1,49%), банка «Санкт-Петербург» (+0,99%), «Сургутнефтегаза» (+0,93%), НОВАТЭКа (+0,82%) и «Аэрофлота» (+0,81%).
По словам директора по стратегии ФГ «Финам» Ярослава Кабакова, 25 марта давление на российский рынок акций оказывают последствия теракта в «Крокус Сити Холле» и атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в выходные.
В ночь на 23 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие предприятия в Самарской области, сообщал губернатор региона Дмитрий Азаров. В результате на Куйбышевском НПЗ загорелась колонна первичной переработки нефти, попытку атаки на Новокуйбышевский НПЗ удалось отбить.
По мнению Кабакова, российский рынок на этой неделе может показать усиление негативных тенденций на фоне роста геополитических рисков. Кабаков считает, что индекс Мосбиржи может продолжить снижение, двигаясь к уровню поддержки 3150 пунктов.
«На прошлой неделе российский рынок акций показал снижение вторую неделю подряд. Несмотря на активный сезон отчетности и приближение сезона дивидендов, индекс Мосбиржи не смог преодолеть отметку 3260 пунктов», — говорит эксперт.
Он добавил, что кроме всего прочего инвесторов разочаровали более низкие, чем ожидалось, дивиденды ЛУКОЙЛа. Совет директоров нефтяной компании 22 марта рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере ₽498 на акцию.
Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отметила, что инвесторы «не воодушевились» сохранением Центробанка ключевой ставки на уровне 16% по итогу заседания 22 марта, поэтому пятничные торги рынок завершил в минусе. Ярослав Кабаков добавил, что сохранение высокой ключевой ставки ограничивает бизнес в получении кредитов, что влияет на темпы роста экономики.
Индекс IMOEX2, отражающий данные основной и вечерней сессий, вечером 22 марта отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле» снижением. Бенчмарк закрылся на отметке 3243,02 пункта, потеряв 1,37%. Аналитики «БКС Мир инвестиций» считают, что российскому рынку акций предстоит «проверка на прочность». При этом, по их мнению, техническая картина в индексе по-прежнему восходящая — «эмоциональный провал, скорее всего, будет выкуплен», полагают эксперты.
В пятницу, 22 марта, около 20:00 четверо вооруженных людей в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла» в Красногорске перед выступлением группы «Пикник». Участники нападения подожгли концертный зал, в здании возник пожар на площади около 13 тыс. кв. м, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. По данным Минздрава Подмосковья, число пострадавших в результате теракта к 17:00 мск 24 марта выросло до 180 человек. По данным Следственного комитета на вечер 24 марта, на месте теракта обнаружены тела 137 человек. Басманный суд арестовал четырех обвиняемых в теракте.
В БКС отмечают, что при росте неопределенности волатильность торгов закономерно повышается, инвесторы уходят от рисков, что приводит к эмоциональным распродажам бумаг.
«Под основным давлением исторически оказываются акции с высокой бетой — представители ИТ-сектора и транспорта. При этом по мере стабилизации обстановки данные бумаги быстрее остальных приходят в себя», — говорят аналитики. По их словам, неспособность индекса Мосбиржи подняться выше 3300 пунктов вновь заталкивает бенчмарк в многомесячный боковик 3000−3300 пунктов и удлиняет время реализации базового сценария роста.