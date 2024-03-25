Индекс Мосбиржи начал первые после теракта в «Крокусе» торги со снижения

В пятницу, 22 марта, около 20:00 четверо вооруженных людей в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла» в Красногорске перед выступлением группы «Пикник». Участники нападения подожгли концертный зал, в здании возник пожар на площади около 13 тыс. кв. м, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. По данным Минздрава Подмосковья, число пострадавших в результате теракта к 17:00 мск 24 марта выросло до 180 человек. По данным Следственного комитета на вечер 24 марта, на месте теракта обнаружены тела 137 человек. Басманный суд арестовал четырех обвиняемых в теракте.