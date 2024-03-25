FT узнала о запрете китайским госструктурам использовать чипы Intel и AMD

Кроме этого, с августа прошлого года Китай ограничил экспорт галлия и германия, необходимых для производства чипов и полупроводников. Bloomberg отмечал, что КНР — один из крупнейших поставщиков этих металлов на рынок, так что цены на них могут вырасти. По данным британского аналитического центра Critical Minerals, на тот момент на долю Китая приходилось около 94% мирового производства галлия.