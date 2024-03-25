Фишинговые атаки стали проводить через фейковые «Госуслуги»

Злоумышленникам «Госуслуги» не нужны, но так они могут сменить пароль и получить потенциальную жертву, с которой можно связаться через оставленные контакты на первой странице, представившись от имени «Госуслуг» или ЦБ, чтобы убедить перевести деньги на «безопасный» счет. По состоянию на 8.00 мск понедельники, 25 февраля, названные сайты уже были заблокированы, убедился корреспондент Frank Media.