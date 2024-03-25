ЕС из-за санкций против России переключился на американскую древесину

ЕС в апреле 2022 года включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций. До этого Россия была крупнейшим их поставщиком для объединения.
Всего в прошлом году Евросоюз закупил древесины и продукции из нее на 11,4 миллиарда долларов. Крупнейшим экспортером был Китай, при этом он снизил поставки с 2021 года на 1% — до 2,5 миллиарда долларов. Второй стала Украина, сохранив продажи вблизи 1,5 миллиарда долларов.
США, которые в прошлом году были третьим основным экспортером древесины в ЕС, нарастили поставки за два года в 1,6 раза — до 1,3 миллиарда долларов. Среди топ-10 основных поставщиков сильно смогла нарастить поставки только Турция — сразу вдвое, до 440 миллионов долларов.
Небольшой рост зафиксировали Камерун (на 31%), Норвегия (12%) и Британия (10%).
Ограничения пошли на руку и ближайшим соседям РФ. Наиболее заметно свои объемы в денежном выражении нарастила Киргизия: поставки по сравнению с 2021 годом выросли в 6448 раз — до 8,8 миллиона долларов.
Кроме Киргизии, заметно нарастить продажи смог и Казахстан — сразу в 324 раза, до 136,2 миллиона долларов. Неплохая динамика также была у Таджикистана — рост в 6,3 раза, до 129,9 тысячи долларов. Грузия увеличила объемы в 3,39 раза, до 12,5 миллиона долларов, Азербайджан — в 3,3 раза, до 868,7 тысячи долларов, Армения — в 1,46 раза, до 449,4 тысячи долларов.