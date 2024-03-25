Эксперты оценили возможность России заработать на экспорте воды в ЕС

По предварительной оценке Сальникова, российский косвенный экспорт воды в 2023 году составил почти 2% от стоимости всего экспорта. По его словам, он составил не менее $5 млрд, и, скорее, даже $7−8 млрд. Так как Россия богата водными ресурсами, то у нее нет проблем с наращиванием прямого и косвенного экспорта, но для первого варианта пока есть трудности с инфраструктурой, полагает эксперт.