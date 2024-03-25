Economist: альянс России, Китая и Ирана станет «кошмаром» США и их союзников

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Трехстороннее сотрудничество России, Ирана и Китая — кошмар для США и их союзников, поскольку подобная коалиция создает настоящую угрозу западному миропорядку во главе с Соединенными Штатами. Такое мнение выразил журнал The Economist.
Издание отмечает, что создаваемое Россией, Ираном и Китаем трехстороннее партнерство, развитие торговли между ними, а также участие в многосторонних международных организациях по типу БРИКС представляет собой значимую силу, противостоящую США и их союзникам. Сотрудничество трех стран, называемое The Economist «антизападной осью», позволяет успешно уклоняться от санкций, побеждать в военных конфликтах, а также привлекать в качестве своих союзников другие страны.
Авторы материала подчеркивают, что западное давление на Россию, Иран и Китай дополнительно сплачивает эти страны, а структура экономик трех государств позволяют взаимно дополнять друг друга и поддерживать стабильный рост. В то же время, как утверждает журнал, между РФ и Ираном может возникнуть конфликт интересов на почве якобы конкуренции в сфере экспорта энергоносителей. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 марта заявил, что такого рода предположения беспочвенны, так как члены ОПЕК+, которыми являются РФ и Иран, давно разработали механизмы сотрудничества и компромиссов. «Нормальные страны, опирающиеся в своих действиях на международное право, всегда найдут взаимоприемлемый баланс интересов. Тем более что рынок углеводородов, думаю, будет расти», — сказал он.
Ранее газета Guardian писала, что полномасштабная экономическая война против РФ оказалась контрпродуктивной для стран Запада, так как способствовала формированию в мире антизападной коалиции. При этом экономика РФ продемонстрировала устойчивость, а темпы ее роста опережают показатели Великобритании.