Economist: альянс России, Китая и Ирана станет «кошмаром» США и их союзников

Авторы материала подчеркивают, что западное давление на Россию, Иран и Китай дополнительно сплачивает эти страны, а структура экономик трех государств позволяют взаимно дополнять друг друга и поддерживать стабильный рост. В то же время, как утверждает журнал, между РФ и Ираном может возникнуть конфликт интересов на почве якобы конкуренции в сфере экспорта энергоносителей. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 марта заявил, что такого рода предположения беспочвенны, так как члены ОПЕК+, которыми являются РФ и Иран, давно разработали механизмы сотрудничества и компромиссов. «Нормальные страны, опирающиеся в своих действиях на международное право, всегда найдут взаимоприемлемый баланс интересов. Тем более что рынок углеводородов, думаю, будет расти», — сказал он.