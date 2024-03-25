Дорого и сердито: какой алкоголь будем пить после повышения акцизов на вино

Импорт тихого вина в РФ в 2023 году вырос на 4,4% относительно прошлого года, подсчитали в Luding Group. Правда, рост пришелся на первое полугодие 2023 года. Во втором полугодии увеличение пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20% (но не менее 1,5 доллара за литр) и санкционные ограничения привели к падению импорта. По оценке Simple Group, с августа 2023 по сравнению с 2022 годом ввоз в среднем снизился на треть.
Но в 2024 году импорт вина снова воспрял: с 1 мая акциз на вино поднимется с 34 рублей до 108 рублей за литр. Поэтому импортеры стараются завезти по максимуму по старым ценам, говорят опрошенные «Российской газетой» участники рынка.
Уже сейчас ощутим эффект повышения пошлин и, прежде всего, в недорогих европейских винах. Если в 2022 году в магазинах можно было найти вина из недружественных стран менее 250 рублей за бутылку, сейчас таких практически не осталось. На этом фоне наблюдается рост потребления импортных вин из стран СНГ и Нового Света (Чили, ЮАР, Аргентина), ведь их повышение пошлин не затронуло, говорит руководитель винного портфеля Luding Group Евгений Щербаков.
По оценке председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, сейчас стоимость российских вин в низком ценовом сегменте варьируется от 165 рублей до 290 рублей за бутылку, цены на вина из Франции и Испании начинаются от 300−400 рублей за бутылку, итальянские вина — в среднем от 450 рублей.
При этом продажи российских вин в 2023 году не росли в объеме, но росли в денежном выражении. Это свидетельствует о росте цен на отечественную продукцию, отмечают в Luding. В первом полугодии 2023 года на фоне рекордного ввоза цены снижали даже российские производители, чувствуя давление со стороны импорта. А к концу года цены на импорт выросли, за ними выросли цены на российское вино, хотя и менее ощутимо, комментирует исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.
«Интерес в отечественному продукту очень большой, он продолжает расти», — утверждают в компании.
Однако и там признают, что вслед за ростом цен на импортные вина, растет и стоимость российских. Это связано в том числе и с ростом затрат на производство вина.
Повышение акциза 1 мая на этот раз затронет всех. Но, как и в случае с повышением пошлин, наиболее заметно это будет в недорогом сегменте, прогнозирует Липилин. В категории вин до 500 рублей повышение может составить 10−15%, однако оно произойдет не сразу, а постепенно, по мере прохождения товара торгово-проводящих цепочек.
Повышение пошлин в августе 2023 года импортеры не стали сразу перекладывать в конечную цену, а растянули это во времени, частично компенсировав рост цен за счет своей маржи. Иначе можно было обрушить продажи. Сейчас же все повышения будут переложены в цену окончательно. В категории до 700 рублей импортных вин практически не останется, за исключением Чили, Аргентины и ЮАР, прогнозирует Липилин.
По его мнению, цены на российское вино будут расти вслед за импортом.
«Но насколько потребитель готов переключаться на российские вина — вопрос открытый, потому что такие категории как Просекко, Пино Гриджо, немецкий Рислинг, Совиньон Блан из Новой Зеландии практически не имеют замены среди российских вин», — отмечает Липилин.
По его словам, уже стал заметен рост спроса на другие напитки — коктейли.
Очевидно, что рост акциза с 1 мая увеличит стоимость вина, но никак не улучшит качество предлагаемой продукции. Дальнейший рост цен едва ли будет стимулировать рост рынка. Велик риск, что потребитель будет жертвовать качеством покупаемого вина, чтобы сохранить потребление в привычном ценовом диапазоне, либо будет переключаться на другие алкогольные категории, считают в Simple Group.
Доля вин из недружественных стран в торговых сетях, входящих в АКОРТ, составляет не более трети от объема продаж импортного вина. Тогда как продажи российской продукции превышают 50% от всего объема реализации.
«У европейских вин есть свой лояльный потребитель, и вряд ли повышение пошлин и изменение акцизов приведут к резким одномоментным перепадам спроса. Мы скорее ожидаем плавный, но устойчивый и системный рост спроса на российскую продукцию по мере развития отечественной винодельческой индустрии в ближайшие годы», — не согласен Караваев.
При этом в связи с возможным сокращением импорта из недружественных стран в Luding Group прогнозируют, что изменится и структура потребления вин в России от сухих в пользу полусладких. Ведь из европейских стран везут в основном сухие вина. А российские и грузинские виноделы больше производят как раз полусладкие, поясняет Щербаков.