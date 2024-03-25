Дорого и сердито: какой алкоголь будем пить после повышения акцизов на вино

Импорт вина продолжил расти и в 2024 году. Но все изменится с 1 мая, когда втрое поднимутся акцизы. При этом повышение пошлин на вино из недружественных стран в прошлом году уже привело к росту цен: в магазинах не осталось недружественных вин дешевле 250 рублей, а за импортом подтягиваются и цены на российские вина. Все это вряд ли приведет к росту потребления вина — покупатели, скорее всего, будут переходить на пиво или коктейли, считают эксперты.