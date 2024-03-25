Цены на авиабилеты в экономклассе в начале года резко выросли

Помимо индекса потребительских цен, в который входит и индекс цен на перелеты, Росстат регулярно приводит абсолютные значения средних цен. «Изменение средних цен может отличаться от динамики индексов потребительских цен, так как средние цены рассчитываются по фактически реализуемым товарам/услугам в каждом конкретном периоде с учетом ежегодной актуализации выборки этих товаров и услуг и организаций в начале каждого отчетного года. Индексы же рассчитываются на основе данных о ценах по сопоставимым товарам/услугам в сравниваемых периодах», — объяснили в пресс-службе статистического ведомства. По подсчетам РБК, средняя цена на перелет в январе выросла в годовом выражении на 22%, в феврале — уже на 29%. Но в пресс-службе Росстата при этом уточнили, что корректнее ориентироваться на динамику индекса.