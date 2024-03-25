ЦБ заявил, что для устойчивого снижения инфляции нужны жесткие денежно-кредитные условия

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Для сохранения тренда на снижение устойчивых компонентов инфляции нужны жесткие денежно-кредитные условия длительное время, следует из материалов Банка России.
«Пока замедление роста цен происходит недостаточно устойчиво. Для сохранения тренда на снижение устойчивых компонентов инфляции необходимо поддерживать жесткие денежно- кредитные условия в течение продолжительного времени», — отмечает регулятор.
По данным ЦБ, в феврале 2024 года потребительские цены выросли на 0,68% (в январе — на 0,86%). С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен не изменился и составил 6,3%.
«Годовая инфляция увеличилась до 7,69% (в январе — 7,44%), несмотря на замедление текущих темпов роста цен: они пока выше, чем годом ранее», — указывает регулятор.