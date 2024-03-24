Золотые ожидания. Что поддерживает цены на благородный металл

В третьем квартале, по оценке господина Васильева, средний курс доллара может составить 100 ₽/$, а в четвертом может поняться до 101 ₽/$. Он выделяет несколько факторов, способствующих ослаблению рубля: смягчение условий по обязательной продаже валютной выручки после 30 апреля, постепенное снижение ключевой ставки с третьего квартала с текущих 16% до 12% к концу года, сезонное возрастание спроса на валюту с мая, постепенное снижение нефтяных цен Brent до $75 за баррель к концу года вследствие замедления темпов роста мировой экономики. «Золото может замещать спрос на “токсичные” валюты, ведь цены на драгметалл номинированы в долларе США. Поэтому мы ожидаем сохранения высокого спроса со стороны физических лиц в этом году», — отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.