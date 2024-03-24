Золотые ожидания. Что поддерживает цены на благородный металл

Центробанки поддержки.
На минувшей неделе цена золота на мировом спот-рынке обновила исторический рекорд. В четверг, по данным Investing.com, котировки драгоценного металла достигали $2218,65 за унцию, превысив предыдущий максимум, установленный 8 марта. Закрепиться выше уровня $2,2 тыс. не удалось, и в пятницу котировки откатились к $2,17 тыс. за унцию. Однако этот результат на 0,6% выше значения закрытия недельной давности и на 7,2% выше значений конца февраля. С начала года благородный металл подорожал почти на 10%.
Обновлению исторического максимума способствовали итоги заседания ФРС, завершившегося в минувшую среду. Как и ожидало большинство аналитиков, американский регулятор сохранил ключевую ставку в размере 5,25−5,5%. В сопроводительном релизе FOMC выразил обеспокоенность тем, что инфляция все еще остается высокой, хотя в прогнозе до конца года не исключал сокращения коридора процентных ставок на 0,75 п. п., до 4,5−4,75%. По данным CME FedWatch Tool, трейдеры в настоящее время оценивают вероятность первого снижения ставки ФРС в июне в 68%. «Спрос на золото подталкивает ожидание роста ликвидности в глобальной экономике по мере смягчения монетарных условий», — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.
Впрочем, основной движущей силой роста цен на драгоценный металл остаются покупки со стороны центробанков развивающихся стран.
По данным World Gold Council (WGC), в январе финансовые регуляторы приобрели 39 тонн драгоценного металла, что более чем вдвое выше покупок декабря 2023 года.
Ключевыми покупателями выступили центробанки Турции (11,8 тонны), Китая (10 тонн) и Индии (8,7 тонны). «Народный банк Китая 16-й месяц подряд увеличивает свои вложения на фоне роста спроса на золото из-за растущих рисков на фондовом рынке и рынке недвижимости», — отмечает старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин.
В ожидании ставки.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключает закрепления котировок золота в диапазоне $2200−2300 за унцию. Этому будет способствовать снижение ключевой ставки ФРС во втором полугодии и программа постепенного сокращения активов на балансе регулятора с текущих $95 млрд в месяц до нуля. «В результате процентные долларовые ставки этом году начнут снижаться, а доллар слабеть, что позитивно для золота», — отмечает господин Васильев.
Высокие геополитические риски, которые сохранятся в этом году, также будет поддерживать интерес мировых центробанков к благородному металлу как альтернативе американских казначейских облигаций (UST). «Выборы в США 5 ноября и острое противостояние между Дональдом Трампом и Джо Байденом содержат внутриполитический риск, что также может стимулировать спрос на золото», — отмечает Михаил Васильев.
Вместе с тем Дмитрий Смолин настроен более консервативно и не исключает возвращения цен к уровню $2 тыс. за унцию.
«При текущих рекордных ценах можем увидеть снижение спроса со стороны ювелирной отрасли», — поясняет эксперт.
Да и покупки мировых ЦБ, по его мнению, могут прекратиться в любой момент. Кроме того, сохраняются инфляционные риски в США, а значит, ФРС может воздержаться от смягчения денежно-кредитной политики. Этого не исключает, в частности, и старший экономист Vanguard Шаан Райтата.
Благородная страховка.
В четверг на торгах Московской биржи цена благородного металла впервые с марта 2022 года превышала 6,5 тыс. руб./г. Впрочем, в пятницу котировки также откатились к значению закрытия предыдущей недели — 6,47 тыс. руб./г. Однако этот результат на 9% превысил значение начала месяца. На динамику цен на российском рынке влияли и движения курса доллара. По итогам недели котировки американской валюты достигли 92,8 ₽/$, что на 1,8% выше значения начала месяца и на 2,7% выше значения начала года.
С учетом сохраняющихся девальвационных рисков, защитные свойства металла, останутся основным катализатором спроса на него со стороны локальных инвесторов.
В третьем квартале, по оценке господина Васильева, средний курс доллара может составить 100 ₽/$, а в четвертом может поняться до 101 ₽/$. Он выделяет несколько факторов, способствующих ослаблению рубля: смягчение условий по обязательной продаже валютной выручки после 30 апреля, постепенное снижение ключевой ставки с третьего квартала с текущих 16% до 12% к концу года, сезонное возрастание спроса на валюту с мая, постепенное снижение нефтяных цен Brent до $75 за баррель к концу года вследствие замедления темпов роста мировой экономики. «Золото может замещать спрос на “токсичные” валюты, ведь цены на драгметалл номинированы в долларе США. Поэтому мы ожидаем сохранения высокого спроса со стороны физических лиц в этом году», — отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.
Защитные варианты.
Одним из самых популярных инструментов инвестирования являются слитки драгоценного металла, к которым интерес проявляют прежде всего состоятельные инвесторы. В 2023 году, по данным Минфина, частные инвесторы купили у банков 95 тонн металла, потратив на это более 500 млрд руб. Однако при покупке слитков стоит учитывать недостатки такого способа инвестиций в металл, к которым можно отнести расходы на их хранение. В зависимости от банка и типа слитка такие траты могут составить 1,5−18 тыс. руб. за слиток. Вдобавок банки по-прежнему держат широкий спред между ценой покупки и продажи, который может составлять 5−20%. Кроме того, ликвидность таких инвестиций не самая высокая.
В этой связи более популярными, особенно среди частных инвесторов, являются биржевые инструменты. В отличие от физического хранения металла в биржевых инструментах оно хранится в НКЦ. Спред между ценой покупки и продажи минимальный, при этом продать инструмент можно в любой торговый день при наличии спроса.
Вместе с тем стоит учитывать, что при торговле золотом на бирже придется платить брокерскую комиссию, которая может достигать до 1,5−2% от размера сделки. В случае БПИФов помимо брокерской комиссии регулярно будет удерживаться вознаграждение УК, которое составляет в зависимости от фонда 0,2−2,4% от стоимости активов. При выборе БПИФа стоит учитывать и структуру фонда, так как в случае фондов, инвестирующих в ETF или другой золотой БПИФ, комиссия будет двойная.