Владелец «Крокус Сити Холла» намерен восстановить комплекс после теракта

«Наша компания работает более 30 лет, а в стенах концертного зала “Крокус Сити Холл”, носящего имя великого музыканта Муслима Магомаева, на протяжении 15 лет прошли тысячи мероприятий на высочайшем уровне. Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в сообщении на сайте Crocus Group.
«Крокус Интернешнл» выразила соболезнования семьям погибших и надежду на выздоровление пострадавших. Отмечается, что компания делает «все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам», а также жертвам теракта.
Владелец площадки поблагодарил команду концертного зала, которая «в кризисной ситуации действовала профессионально, четко и героически, благодаря чему удалось спасти большинство гостей и сотрудников». «Крокус Интернешнл» также поблагодарил зрителей, партнеров и артистов за поддержку.
Вечером 22 марта группа вооруженных людей напала на подмосковный «Крокус Сити Холл». При теракте погибли не меньше 133 человек, 140 получили ранения. Спасательная операция завершена, поисковая продолжается. По уголовному делу о теракте задержаны четверо подозреваемых в исполнении преступления и их пособники — всего 11 человек.