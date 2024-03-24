Владелец «Крокус Сити Холла» намерен восстановить комплекс после теракта

«Наша компания работает более 30 лет, а в стенах концертного зала “Крокус Сити Холл”, носящего имя великого музыканта Муслима Магомаева, на протяжении 15 лет прошли тысячи мероприятий на высочайшем уровне. Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в сообщении на сайте Crocus Group.