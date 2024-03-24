В МВФ считают, что реальный сектор экономики КНР может вырасти на 20% в течение 15 лет

ПЕКИН, 24 марта. /ТАСС/. Реальный сектор китайской экономики может увеличиться на 20% в течение 15 лет благодаря проведению некоторых рыночных реформ. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Форуме развития Китая.
«Китай сталкивается с развилкой: полагаться на политику, которая работала в прошлом, или обновить свою политику для новой эры качественного роста, — сказала Георгиева, выступая в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. — При наличии комплексного пакета ориентированных на рынок реформ Китай мог бы расти значительно быстрее, чем при сценарии статус-кво, этот дополнительный рост привел бы к расширению реальной экономики на 20% в течение следующих 15 лет».
Георгиева указала, что перевод сектора недвижимости на более устойчивую основу и снижение долговых рисков местных органов власти необходимы для плавного перехода к новой эре качественного экономического роста. По словам главы МВФ, решительные шаги по сокращению объемов недостроенного жилья и предоставление властями большего пространства для рыночных корректировок могли бы ускорить решение текущих проблем в сфере недвижимости, а также повысить доверие потребителей и инвесторов.
Оптимизация бизнес-среды и обеспечение равных условий для частных и государственных предприятий КНР улучшат распределение капитала, сказала Георгиева. «Инвестиции в человеческий капитал — в образование, непрерывное обучение и переподготовку кадров — и качественное медицинское обслуживание обеспечат повышение производительности труда и доходов», — добавила она.
По словам Георгиевой, Китай также обладает огромным потенциалом в сфере развития искусственного интеллекта и зеленой экономики.
Форум развития Китая проходит в Пекине