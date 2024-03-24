В Испании за мошенничество с криптовалютой задержали 12 человек, в том числе россиян

МАДРИД, 24 марта. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность преступной организации, которая, как предполагается, занималась мошенничеством с криптовалютой. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.
По их информации, были задержаны 12 членов группировки — граждане Казахстана, Молдавии, России и Украины. По версии следствия, подозреваемые совершили махинации на более чем €50 тыс. в криптовалюте. Им удалось провести 20 мошеннических операций в разных провинциях Испании.
Расследование было проведено при поддержке Европейского полицейского агентства (Европола) и Интерпола.