В Испании за мошенничество с криптовалютой задержали 12 человек, в том числе россиян

По их информации, были задержаны 12 членов группировки — граждане Казахстана, Молдавии, России и Украины. По версии следствия, подозреваемые совершили махинации на более чем €50 тыс. в криптовалюте. Им удалось провести 20 мошеннических операций в разных провинциях Испании.