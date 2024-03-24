Турция намерена в 2024 году ввести в строй первый реактор АЭС «Аккую»

«Турция ставила себе цели в атомной энергетике с 1950-х годов. Под руководством нашего президента Тайипа Эрдогана были сделаны самые важные шаги в этой сфере. Посмотрите на самую большую атомную стройку в мире. На “Аккую” заняты 30 тыс. человек. Мы хотим, чтобы первый реактор был сдан в этом году. Однако предпринимаются многочисленные открытые, прямые и подковерные шаги, чтобы станция не была построена», — цитирует Байрактара телеканал TRT.