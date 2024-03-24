Трубный год: в России побит рекорд по продажам смартфонов с 2018-го

В России побит квартальный рекорд по продажам смартфонов с 2018 года — в январе-марте этого года было реализовано 7,4 млн таких гаджетов, рассказали «Известиям» участники рынка и аналитики. В деньгах рынок достиг 186 млрд рублей, что также новое достижение. По итогам года ожидается покорение новой планки в 36 млн девайсов, прогнозируют эксперты. Одна из причин такой динамики, по их словам, — снижение стоимости аппаратов из-за параллельного импорта и усилившейся конкуренции продавцов.
Назло рекордам
За I квартал 2024-го в РФ было продано около 7,4 млн смартфонов — таковы предварительные оценки МТС. Это на 15% больше, чем годом ранее, сообщил «Известиям» гендиректор розничной сети оператора Андрей Губанов. В деньгах за год рынок вырос на 34% — до 186 млрд рублей.
— Таким образом, по итогам первых трех месяцев продажи смартфонов побьют рекорд: они станут самыми высокими с 2018 года как по количеству проданных устройств, так и по размеру выручки. Кроме того, показатели продаж I квартала 2024 года превзойдут рекордные показатели того же периода 2022-го, когда россияне начали массово скупать смартфоны из-за приостановок продаж некоторых брендов и других факторов, — отметил Андрей Губанов.
По предварительным расчетам МТС, средний чек на смартфон в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 16% — до 25 тыс. рублей. По продажам в штуках лидером рынка остается китайская Xiaomi (на ее продукцию приходится 29% реализованных в РФ гаджетов). Далее следуют Tecno (17%) и Infinix (12,5%).
Действительно, в январе-марте этого года в продажах смартфонов поставлен рекорд, согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Объем реализации растет, как и весь рынок электроники, утверждает он. Позитивная динамика связана с переориентацией российского бизнеса и госполитики в сторону дружественных стран, отметил эксперт. Налицо и успехи в российской экономике: в ряде отраслей заметно повышение зарплат — а это означает, что по меньшей мере 1 млн российских домохозяйств теперь может позволить себе покупку электроники среднего и высокого ценового сегмента, объяснил он.
По прогнозам Mobile Research Group, по итогам 2024 года в РФ может быть установлен очередной рекорд продаж таких телефонов или же рынок вплотную приблизится к таким показателям. При реализации оптимистического сценария в России будет продано 35−36 млн аппаратов, отметил Эльдар Муртазин.
Неполный I квартал 2024 года стал рекордным для «Ситилинка» по денежному обороту в категории «смартфоны» в сравнении с аналогичными периодами за последние четыре года, в свою очередь рассказал руководитель группы закупок Telecom Mobile компании «Ситилинк» Павел Работенко.
— Если сравнивать по годам показатели оборота в штуках за январь-март, то прирост в 2024-м относительно прошлого года составил 10%, а в сравнении с 2021-м — 34%. Количество заказов смартфонов в «Ситилинке» в I квартале 2024 года также увеличилось год к году, прирост составил 9%. А относительно 2021-го показатель вырос на 11%, — отметил он.
По мнению Павла Работенко, ключевым фактором таких изменений мог стать отложенный спрос. В среднем цикл обновления устройства сегодня составляет два-три года. Соответственно, те, кто приобрел свой гаджет в 2021 году, решили обновить его в этом, считает он.
Свободная цена
По итогам I квартала 2024 года продажи новых мобильных телефонов на «Авито» увеличились на треть по сравнению с тем же периодом 2023-го, продажи б/у гаджетов при этом остаются примерно на тех же уровнях, отметил руководитель категории «Бытовая техника и электроника» платформы Павел Комаров.
— По сравнению с последним кварталом прошлого года, который традиционно является высоким сезоном на рынке, первый квартал 2024-го демонстрирует восходящий тренд — общий рост продаж составил 5%, — рассказал он «Известиям».
В рознице «МегаФона» также наблюдают положительную динамику по реализации таких телефонов. Основной прирост показали бренды Infinix, Tecno Mobile, Realme, уточнили в пресс-службе оператора.
В Wildberries рост интереса к смартфонам связывают с расширением ассортимента и количества предложений от продавцов. Спрос на устройства китайских брендов показывает хорошую динамику, сказал «Известиям» ее представитель.
Помимо традиционных причин роста, о которых говорилось и ранее — увеличении покупательной способности, успехах параллельного импорта, отложенного в 2022—2023 годах спроса, — можно говорить и о снижении стоимости аппаратов, в частности дорогих моделей: они стали доступны более широкому кругу покупателей, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Из-за того, что крупнейшие производители смартфонов, прекратившие поставки в Россию, перестали контролировать ввоз и реализацию гаджетов, каждый завозит их столько, сколько захочет, и продает сколько сможет, объяснил эксперт. Конкуренция усилилась, что влечет снижение цен, указал он.
— Рост относительно прошлого года связан с расширением ассортимента, развитием промопредложения в нашей сети, удобством покупки, простотой и выгодой новых финансовых продуктов, — перечислил руководитель департамента «Телеком» «М. Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров. — Также увеличение интереса мы связываем с активной конкуренцией среди производителей смартфонов и развитием каналов продаж на фоне увеличения инвестиций в маркетинговые коммуникации и продвижение.
Потребительские привычки меняются, и теперь всё больше россиян приобретают смартфоны не в магазинах, а онлайн, добавил Павел Комаров. Кроме того, происходит переток профессиональных поставщиков и продавцов в интернет. В прошлом году каждый пятый телефон, приобретаемый на «Авито», был новым, в этом году — уже каждый четвертый, заключил он.