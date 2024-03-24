Трубный год: в России побит рекорд по продажам смартфонов с 2018-го

Действительно, в январе-марте этого года в продажах смартфонов поставлен рекорд, согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Объем реализации растет, как и весь рынок электроники, утверждает он. Позитивная динамика связана с переориентацией российского бизнеса и госполитики в сторону дружественных стран, отметил эксперт. Налицо и успехи в российской экономике: в ряде отраслей заметно повышение зарплат — а это означает, что по меньшей мере 1 млн российских домохозяйств теперь может позволить себе покупку электроники среднего и высокого ценового сегмента, объяснил он.