The Sunday Times: китайская EVE Energy будет выпускать батареи для электромобилей в Великобритании

Китайский производитель батарей для электромобилей EVE Energy хочет построить завод в районе города Ковентри в Великобритании. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники. По данным издания, компания готова инвестировать как минимум £1,2 млрд ($1,5 млрд) в предприятие совокупной мощностью 20 ГВт•ч, а затем расширить производство до 60 ГВт•ч. Таким образом, завод EVE Energy будет вдвое мощнее завода в стране, построенного Nissan, крупнейшего на данный момент в Британии.