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The Sunday Times: китайская EVE Energy будет выпускать батареи для электромобилей в Великобритании

Китайский производитель батарей для электромобилей EVE Energy хочет построить завод в районе города Ковентри в Великобритании. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники. По данным издания, компания готова инвестировать как минимум £1,2 млрд ($1,5 млрд) в предприятие совокупной мощностью 20 ГВт•ч, а затем расширить производство до 60 ГВт•ч. Таким образом, завод EVE Energy будет вдвое мощнее завода в стране, построенного Nissan, крупнейшего на данный момент в Британии.

Источник: Freepik

Как пишет The Sunday Times, переговоры ведутся уже несколько месяцев, в них принимают участие как центральные, так и местные власти. По информации источников газеты, переговорный процесс продвинулся достаточно далеко, так что о заключении соглашения может быть объявлено «в ближайшие недели».

Предполагается, что британские власти предоставят EVE субсидии на несколько сотен миллионов фунтов стерлингов. Не исключено, однако, что сделка вызовет в Великобритании критику из-за возможного усиления влияния Китая в таком стратегически важном направлении.

EVE в 2022 году подписала контракт на поставку батарей для электромобилей BMW в Европе. Компания также строит завод по их производству в Венгрии.