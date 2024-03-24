The Sunday Times: китайская EVE Energy будет выпускать батареи для электромобилей в Великобритании

Как пишет The Sunday Times, переговоры ведутся уже несколько месяцев, в них принимают участие как центральные, так и местные власти. По информации источников газеты, переговорный процесс продвинулся достаточно далеко, так что о заключении соглашения может быть объявлено «в ближайшие недели».
Предполагается, что британские власти предоставят EVE субсидии на несколько сотен миллионов фунтов стерлингов. Не исключено, однако, что сделка вызовет в Великобритании критику из-за возможного усиления влияния Китая в таком стратегически важном направлении.
EVE в 2022 году подписала контракт на поставку батарей для электромобилей BMW в Европе. Компания также строит завод по их производству в Венгрии.