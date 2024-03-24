РЖД и авиакомпании бесплатно перевезут родных погибших в «Крокусе»

Компания РЖД объявила о бесплатных поездках в Москву для родственников погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом холдинг сообщил в телеграм-канале. Российские авиакомпании предоставят возможность бесплатных полетов для близких погибших и пострадавших.