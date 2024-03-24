Открой личико. Эксперт рассказал, зачем мошенники звонят по видеосвязи

Помните — ни банки, ни полицейские, ни налоговые органы не звонят на мессенджеры. Это могут быть только мошенники, цель которых — всеми правдами и неправдами, под «любым соусом» выудить у вас секретный код. Известно, что в Днепропетровской области действуют более сотни call-центров, под которые арендуется большинство офисных площадок и частные дома. Количество сотрудников в них может варьироваться от 10 до 150 человек. В этой криминальной сфере занято около 30% населения в возрасте от 14 до 35 лет. Не вступайте в диалог. «Черные» операторы так искусно заговорят, что вы и не заметите, как назовете все «явки и пароли». Лучше сразу прерывайте звонок.