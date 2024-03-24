Открой личико. Эксперт рассказал, зачем мошенники звонят по видеосвязи

Появился новый вид мошенничества. Человеку звонят по видеосвязи якобы из банка (во всяком случае на экране высвечивается его логотип), и просят его включить камеру, чтобы «открыть личико». Зачем? Правда ли, что использовать лицо человека потом можно для входа по биометрии? Aif.ru рассказал руководитель отдела аналитических систем и отчетности компании «Первый Бит» Петр Иванов.
— Допустим, жертва ответила на звонок и у мошенников появилась видеозапись разговора. При этом у «жертвы» подключена биометрия (уникальные физические характеристики человека — лицо, сетчатка глаз
Но где мошенники могут воспользоваться такой записью? В магазине, чтобы оплатить товар улыбкой? Но в супермаркетах, где есть такие терминалы, обычно установлено множество камер, к тому же продавца потом можно будет привлечь в качестве свидетеля.
В банке? Но в отделении банка свидетелей и камер еще больше.
Темной ночью в банкомате с биометрией? Но в таких банкоматах тоже есть камера. Во-вторых, банки гарантируют, что в таких условиях видеозапись не сработает.
Самый опасный вариант — если мошенники просто «закидывают сети», а отслеживают конкретного человека. При этом у них есть возможность завладеть его телефоном, чтобы увидеть секретный код, высланный банком или просто украсть телефон, чтобы вытащить из него сим-карту. Вот это действительно опасный сценарий. В таких случаях нужно незамедлительно обратиться к сотовому оператору и заблокировать сим-карту, иначе — жди беды.
Так зачем же звонки по видеосвязи совершаются в массовом порядке?
Доказано, что разговор «глаза в глаза» вызывает больше доверия. Не обольщайтесь и не отвечайте на такие звонки, даже если на заставке вы видите логотип банка (скачать его из Сети может кто угодно).
Помните — ни банки, ни полицейские, ни налоговые органы не звонят на мессенджеры. Это могут быть только мошенники, цель которых — всеми правдами и неправдами, под «любым соусом» выудить у вас секретный код. Известно, что в Днепропетровской области действуют более сотни call-центров, под которые арендуется большинство офисных площадок и частные дома. Количество сотрудников в них может варьироваться от 10 до 150 человек. В этой криминальной сфере занято около 30% населения в возрасте от 14 до 35 лет. Не вступайте в диалог. «Черные» операторы так искусно заговорят, что вы и не заметите, как назовете все «явки и пароли». Лучше сразу прерывайте звонок.