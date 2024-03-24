Нефть за бортом: Индия не хочет принимать подсанкционные танкеры

Индийский оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса прекратит закупать российскую нефть, доставленную танкерами «Совкомфлота». Решение принято из-за санкций США. Всё больше НПЗ Индии боятся перевозить нефть судами, попавшими под американские ограничения. Может ли Россия потерять индийский рынок — в материале «Известий».
Цена страха
Оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса — индийская компания Reliance Industries — прекратит покупать российскую нефть, доставленную на танкерах «Совкомфлота», из-за санкций США. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией.
Рестрикции против «Совкомфлота» и 14 нефтяных танкеров, занимающихся транспортировкой российского топлива, США ввели в феврале. Из-за этого многие индийские нефтепереработчики, по словам источников, планируют отказаться от использования судов «Совкомфлота», опасаясь вторичных санкций. Инсайдеры в правительстве Индии утверждают, что Россия в результате может остаться без крупного рынка сбыта своего флагманского продукта.
«Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не перевозили нефть на судах, находящихся под санкциями, из-за наших политических и коммерческих интересов, а также санкций США», — сказал один из источников.
В будущем индийскому кабмину предстоит принять окончательное решение о заходе в порты страны судов, попавших под ограничения или принадлежащих «Совкомфлоту». Запрет, по мнению издания, усугубит проблемы экспорта нефти, с которыми сталкивается Россия. У компаний, в частности, могут возникнуть трудности в поиске судов для продажи топлива. Ситуацию осложняют проблемы со сбором платежей за поставки, вызванные банковскими ограничениями, которые наблюдаются уже сейчас.
Важный рынок
Индийский рынок сегодня является крайне значимым для России. Меньше чем за два года экспорт российской нефти в Индию вырос с нуля до 7−9 млн т в месяц. Объем поставок в 2023 году составил 92 млн т, что компенсировало 80% потерянного экспорта в ЕС.
Борьбу за рынок Индии в той или иной степени ведут все экспортеры нефти. Конкуренция наблюдается даже между странами, входящими в ОПЕК+. Борются за него и государства, оказавшиеся под санкциями. В их числе не только Россия, но и Иран и Венесуэла.
Спрос на нефть в Индии, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), будет расти быстрее, чем в любой другой стране мира. К 2030 году он увеличится до 6,6 млн баррелей в сутки. Глобальный же прирост при этом составит всего 3,3 млн б/с.
Опасный рикошет
За введенные антироссийские санкции будет вновь расплачиваться Европа, считает доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
— Европейские потребители первыми почувствуют введение ограничений. Именно Индия сегодня является вторым наиболее крупным экспортером нефтепродуктов в Европу. Отказ от российской нефти не позволит ей сохранить объемы поставок в регион, — согласна доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.
По данным Евростата, за девять месяцев 2023 года ЕС импортировал из Индии 7,9 млн т нефтепродуктов, что в 2,5 раза больше уровня 2022 года. Лидирует по наращиванию объемов импорта Хорватия (рост в 13 тыс. раз, до €75 млн). Следом идут Латвия (в 100 раз, до €1,5 млн) и Германия (в 18 раз, до €554 млн), указывает Зайнуллин.
Индия, по его словам, стала посредником и перевалочной базой для поставки и переработки нефти из РФ. В результате новые меры нанесут ущерб не российской экономике, а европейской. Нефтепродукты в ЕС в среднем выросли в цене на 20−30%. Такая ситуация объясняется увеличением плеча логистики, платы посредникам и компенсации за санкционные риски, отмечает эксперт.
Опасения индийских НПЗ вынудят их удлинять цепочку посредников и усложнять маршруты поставок всё той же российской нефти, убежден собеседник «Известий». Рост стоимости особенно вероятен на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
— Действия Израиля и стран НАТО против Палестины вызывают ответную реакцию у Ирана и Йемена, что усиливает риски перевозки нефти по кратчайшему пути через Суэцкий канал. Возрастают стоимость и сроки перевозки. В этих условиях усиление ограничений может вызвать «идеальный шторм» на рынке нефтепродуктов, — подчеркивает Зайнуллин.
Причина ограничений в покупке российской нефти со стороны Индии, впрочем, может крыться и не в санкциях, считает депутат Госдумы Алексей Журавлев. Речь в публикации Reuters идет о высококачественной нефти ESPO c низким содержанием серы, которая из Восточной Сибири по трубопроводу поступает к Тихому океану. Продукция из РФ, по мнению парламентария, просто оказывается слишком дорогой для индийских компаний.
— До недавнего момента они, учитывая скидки, получали баррель по цене даже ниже $60, что не превышает предельную стоимость, установленную западными странами в виде антироссийских санкций. Но такая нефть не может стоить дешево, и индийцы устроили демарш, очевидно, считая, что им сложно будет найти замену, — полагает он.
Возможна, однако, и обратная ситуация. Опасения новых вторичных санкций могут негативно повлиять на продолжительную тенденцию по снижению дисконтов на российскую нефть, наблюдавшуюся с 2022 по 2024 год, предупреждает председатель Русско-Азиатского делового совета Максим Кузнецов.
— Новые ограничения ставят индийских покупателей в более сильную позицию и могут привести к дополнительным скидкам на российское топливо, — подчеркивает эксперт.
В целом текущая ситуация не означает дефицита предложения на рынке нефти, указывает он. Соответственно, не угрожает и росту цен. Но может привести к увеличению издержек и снижению маржи российских энергетических компаний.
Войти в поток
На саму Россию опасения вторичных санкций со стороны индийских импортеров повлияют в меньшей степени, чем на Европу, полагает Ольга Борисова. Уже сейчас кабмин оперативно разрабатывает решения о перенаправлении нефтяных потоков в азиатские и африканские страны, напоминает она. В декабре прошлого года этот вопрос, например, обсуждали с Монголией. В числе стран, в которые могут перенаправить экспорт, эксперт также выделяет Узбекистан.
Потенциальными точками роста российского экспорта Максим Кузнецов также видит страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Африку. Поставки в последнюю, по его словам, в 2023 году выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
Не исчезнет при этом российская нефть и из Европы, подчеркивает Сергей Зайнуллин. Вместо «индийских» нефтепродуктов из российской нефти на рынке Евросоюза, по его словам, окажутся «казахстанские», «китайские» и «арабские». Стоить они при этом будут на 20−30% дороже.
— Основные игроки должны будут существенно изменить недавно выстроенную логистику, а это негативно скажется на производстве во многих европейских странах, — предупреждает Борисова.
Заменить Индию России будет нетрудно, убежден Алексей Журавлев. Практически в любых объемах, по его словам, нефть готов импортировать Китай. Поднебесная намерена нарастить поставки российской нефти марок ESPO и Sokol втрое, до 1,7 млн баррелей в сутки.
— Для России это лучше с точки зрения расчетов. Если рупии, которыми платят индийцы, сложно применить на каком-либо другом рынке, то китайский юань имеет статус мировой резервной валюты наряду с долларом и евро, — обращает внимание парламентарий.
Нужны российские углеводороды и Турции, напоминает он. Сейчас эта страна покупает рекордные 400 тыс. баррелей в сутки. Однако в случае с экспортом на турецкий рынок есть сложности, признает депутат. Поставки осуществляются исключительно морем, а это дороже, чем по трубам.
Не стоит при этом забывать, что часть российской нефти и раньше доставлялась «теневым флотом», отмечает Кузнецов. Отказ от сотрудничества из-за опасений вторичных санкций может спровоцировать новую волну его расширения. Это приведет к появлению креативных форм морского судоходства от аффилированных с Россией компаний.
— Впрочем, пока ситуация складывается вокруг довольно редких для России высококачественных сортов, которые в принципе вряд ли могут повлиять на общие котировки. Для нас всё же характерен сорт Urals, и вот когда с ним начнутся манипуляции, возможно и изменение мировых цен на нефть, — резюмирует Журавлев.