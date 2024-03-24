Нефть за бортом: Индия не хочет принимать подсанкционные танкеры

По данным Евростата, за девять месяцев 2023 года ЕС импортировал из Индии 7,9 млн т нефтепродуктов, что в 2,5 раза больше уровня 2022 года. Лидирует по наращиванию объемов импорта Хорватия (рост в 13 тыс. раз, до €75 млн). Следом идут Латвия (в 100 раз, до €1,5 млн) и Германия (в 18 раз, до €554 млн), указывает Зайнуллин.