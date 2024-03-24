Компенсации и выплаты: какую поддержку получат пострадавшие во время теракта в «Крокус сити холл»

Соцфонд запустил горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холл». Позвонить можно в любое время суток.
Как оформить
В СФР сообщили, что пособия по временной нетрудоспособности (больничные), пенсии по потере кормильца, пенсии по инвалидности и выплаты в связи с несчастным случаем на производстве тем, кто в момент теракта исполнял трудовые обязанности, будут назначены в проактивном режиме.
Для получения пособия на погребение необходимо обратиться с заявлением в любую клиентскую службу Соцфонда.
Выплата из накоплений
Для выплаты денежных средств пенсионных накоплений при их наличии также необходимо обратиться в любую клиентскую службу фонда или негосударственный пенсионный фонд, в котором они инвестируются.
По потере кормильца
Детям, которые потеряли родителей, положена пенсия по потере кормильца. Она выплачивается несовершеннолетним детям умершего до достижения ими 18 лет. В случае, если они являются студентами и не могут самостоятельно зарабатывать, пенсия выплачивается до 23 лет.
Помимо детей, такую пенсию могут оформить совершеннолетние родственники умершего, которые находились у него на иждивении.
Москва и Московская область помогут
Как сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, регионы будут также оказывать материальную помощь пострадавшим в трагедии. «Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов», — отметил мэр Москвы в своем сообщении.
Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним.
Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области.
«Также вместе с Московской областью возьмëм на себя организацию похорон погибших. Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших». — добавил градоначальник.
Соответствующие распоряжение правительства Москвы и постановление губернатора Московской области уже подписаны.
— 3 миллиона рублей — семьям погибших (на каждого погибшего);
— 1 миллион рублей -пострадавшим, которые госпитализированы;
— 500 тысяч рублей -пострадавшим, которые проходят лечение амбулаторно.
Дополнительные выплаты предполагаются для детей, потерявших из-за теракта в «Крокусе» кого-то из родителей.
От страховых компаний
Посетители «Крокус Сити Холла», которые пользовались услугами страховых компаний и страховали свою жизнь, здоровье или имущество, будут получать выплаты от компаний.
«Росгосстрах» заявил ранее, что по меньшей мере трое раненых в «Крокусе» являлись их клиентами и имели полисы добровольного медицинского страхования. Это значит, могут рассчитывать на помощь по этой программе.
Компания «Ингосстрах» сообщила, что вводит упрощенное урегулирование убытков для своих клиентов, которые страховали здоровье и имущество и пострадали в теракте. С необходимыми формальностями можно справиться дистанционно, через мобильное приложение.
Дочерние структуры Сбера — «СберСтрахование» и «СберСтрахование Жизни» — также вводят упрощенный порядок выплат пострадавшим и наследникам погибших, на основании минимального набора документов или данных ЗАГС. Заявить о страховом случае можно онлайн или через мобильное приложение.
Списать кредиты
Крупные российские банки также объявили о собственных мерах поддержки пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокус сити холл». Среди них — списание долгов и кредитов.
ВТБ спишет все задолженности по кредитам погибших и пострадавших во время теракта, сообщил его представитель.
Сбер заявил о проведении анализа информации по займам погибших и пострадавших в результате теракта — кредиты будут списаны, заверили представители кредитной организации.
Меры по списанию долгов по кредитам озвучили представители Альфа-банка, Газпромбанка, «Тинькофф банка», банка «Дом.РФ», Совкомбанка, «Хоум банка», «Уралсиба», Московского кредитного банка (МКБ), «Ингосстрах банка», «Почта банка», Промсвязьбанка, банка «Русский стандарт», «ОТП банка».
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