Компенсации и выплаты: какую поддержку получат пострадавшие во время теракта в «Крокус сити холл»

В СФР сообщили, что пособия по временной нетрудоспособности (больничные), пенсии по потере кормильца, пенсии по инвалидности и выплаты в связи с несчастным случаем на производстве тем, кто в момент теракта исполнял трудовые обязанности, будут назначены в проактивном режиме.