Коммерция ищет баланс. Рынки торговой и офисной недвижимости стагнируют

Корниенко говорит, что конечные пользователи продолжают формировать относительно небольшую долю сделок — около 10%, в то время как остальные объекты стрит-ритейла приобретают инвесторы, впоследствии сдающие их. Высокий спрос на аренду помещений на окраинах, по его наблюдениям, продолжают формировать аптеки, супермаркеты, алкомаркеты, цветы, пункты выдачи и кафе. В Москве, согласно подсчетам SimpleEstate, ставки аренды сейчас варьируются от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц. Предпосылок для выраженной коррекции показателей аналитики не видят. Сдержанное поглощениеНа офисном рынке Москвы вакантность в первом квартале составила 6,5%, сократившись на 0,5 п. п. за квартал и на 3,5 п. п. за год, говорит руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова.