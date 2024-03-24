Китай наращивал в январе-феврале производство нефти

Выработка электроэнергии крупнейшими предприятиями Китая выросла на 8,3% за первые два месяца этого года, составив 1,49 трлн кВт·ч. При этом выработка тепловой энергии выросла на 9,7%, гидроэнергии — на 0,8%. Выработка атомной энергии и выработка энергии ветра увеличились на 3,5% и 5,8% соответственно, солнечной энергии — на 15,4%, передает ГСУ КНР.