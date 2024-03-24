Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?

В свою очередь в России хорошо растет и ВВП, и фондовый рынок, но иностранцы из дружественных стран деньги на Мосбиржу не несут. Как оценивать такой парадокс и при чем здесь геополитика, разбиралась «Лента.ру».
Сомнительный ВВП
Способов сравнивать качество жизни в странах мира много, но ни один из них не стал общепринятым. Различные международные организации предлагают свои интегральные индексы, результаты которых редко совпадают друг с другом. Так, в Международном индексе счастья от Фонда новой экономики (New Economics Foundation) от 2019 года (последние данные) самой счастливой страной была названа Коста-Рика, а вот в ежегодном Всемирном докладе о счастье того же года от подразделения ООН по поиску решений стабильного развития эта страна занимала только 12-е место. Разнообразие позволяет политикам подбирать удобные рейтинги, но всем остальным мешает относиться серьезно к любому из них.
Неопределенность термина «качество жизни» заставляет сузить круг оценок, например, до сравнения экономик. Но и здесь проблемы остаются. С развитием технологий и торговли значение экономики в могуществе государства растет хотя бы потому, что от нее все больше зависит военная мощь. Соответственно, страны хотят получить такую модель сравнения, которая хотя бы на бумаге возносит их на первые роли.
Прорывом в вопросе стал показатель валового внутреннего продукта (ВВП), представленный американским экономистом российского происхождения Саймоном Кузнецом почти сто лет назад, во время Великой депрессии. Он основан на подсчете рыночной стоимости конечных товаров и услуг, произведенных во всех отраслях на территории конкретного государства. По сути, тогда и стал возможен такой термин, как макроэкономика, то есть системное представление об экономической деятельности в масштабе всей страны. До ВВП общепризнанных сравнений экономик двух стран или представлений о ее росте и падении попросту не было.
При этом уже сам автор критиковал оценку динамики экономического или социального благосостояния с помощью роста ВВП, ведь качество жизни человека не исчерпывается денежными операциями. Он также предупреждал, что не следует гнаться за ростом любой ценой, потому что сам по себе он не говорит о правильном выборе пути.
«Необходимо помнить о разнице между количеством и качеством роста, между его ценой и отдачей, а также между краткосрочной и долгосрочной перспективой. Цели по росту следует соотносить с тем, за счет чего и для чего», — Саймон КузнецЭкономист, разработчик системы вычисления ВВП.
И все же попытки придумать альтернативу этому показателю результата не дали. Не последнюю роль тут играет традиция и хоть каким-то образом унифицированные и проверяемые методы вычислений, благодаря которым ВВП дает относительно достоверную и понятную информацию, которую известно как использовать. Кроме того, все время расчета внутреннего валового продукта на первом месте по его величине находятся США, так что как минимум в Вашингтоне запроса на перемены нет.
Для широкой публики величина и рост ВВП воспринимаются в качестве основной оценки состояния национальных экономик, хотя, строго говоря, интерпретация этих цифр носит куда более сложный характер. Как отмечал французский социолог и экономист Альфред Сови: «Женитесь на вашей домработнице — и ВВП упадет, сожгите Париж — и ВВП вырастет». Он имел в виду, что домашняя работа не учитывается в расчете, а вот оплаченное разрушение города и дальнейшее восстановление увеличивают показатель.
Поэтому для своих оценок эксперты смотрят и на другие параметры. Важнейшим из них для крупных стран остается ситуация на национальном фондовом рынке. Как правило, оба массива данных соотносятся друг с другом, но в 2023-м и начале 2024 годов динамики ВВП и фондовых индексов дают едва ли не противоположные сигналы, что наглядно показывает масштаб экономических потрясений во всем мире.
Чтобы попытаться объяснить такие противоречия, нужно описать, откуда берутся индексы и что они говорят о состоянии экономики.
Нажиться на проблемах конкурента не выйдет
Политические и военные конфликты последних лет создают впечатление возникающего многополярного мира, но с точки зрения мировой экономики признаки размежевания заметны гораздо слабее. Связь крупнейших рынков мира друг с другом сохраняется, причем нельзя сказать, чтобы кто-то из них был близок к тому, чтобы разорвать ее.
Зависимость развитых стран от китайского производства давно стала общим вопросом, но 2023 год доказал, что это палка о двух концах. Проблемы со спросом в США и Европе привели к резкому падению китайского экспорта уже во втором квартале 2023 года. С учетом того, что рынки развитых стран приносят КНР основной доход, ситуация ударила по производству и по доходам граждан. Последнее обстоятельство, в свою очередь, повлияло на внутренний спрос, на который делали ставку власти Китая. Как отмечал экс-глава американского Минфина Лоуренс Саммерс, соотношение объемов розничной торговли к национальному ВВП в Китае составляет около 37 процентов, что является крайне низким показателем для общества, не находящегося в состоянии войны.
Как импортер энергоресурсов Китай куда больше зависит от ситуации в развитых странах, чем, например, Россия. Потому что если нефть можно продавать всем, то товары, создаваемые для рынков США и Европы, не удастся пристроить в том же объеме в Латинской Америке, Африке или на Ближнем Востоке из-за значительно более бедного населения.
Другими словам, в нынешних условиях как благополучие Запада зависит от Китая, так и благополучие Китая зависит от Запада, и преимущество можно получить не за счет падения конкурента, а с помощью более быстрого развития. Последнее продвигается куда лучше, когда на него есть деньги, и фондовые индексы показывают, что пока коллективный Запад соревнование за них выигрывает. Пекин спустя год после попыток привлечь инвестиции как будто осознал проблемы в стратегии. Си Цзиньпин пообещал увеличить поддержку научным исследованиям и развитию технологий, которые позволят повысить эффективность.
Таким образом, страна пытается за счет осознанной ставки на технологии компенсировать нехватку зарубежных средств централизованными инвестициями. Кроме того, власти не оставляют надежды заставить своих гражданин активнее тратить деньги, а не копить, ради чего вскоре будет запущена кампания «Потребляй и не беспокойся».
А что в России?
ВВП России за 2023 год вырос на 3,6 процента, национальный фондовый рынок также существенно окреп. Индекс Мосбиржи почти вернулся на уровень, где находился до начала боевых действий на Украине. Хотя до рекордных значений, наблюдавшихся осенью 2021 года, еще далеко, спад последних двух лет почти преодолен. По состоянию на середину марта показатель остается на уровне 3300 пунктов. 44 процента составил рост индекса Мосбиржи по итогам 2023 года.
Впрочем, смысл этого индекса отличается от описанных выше примеров. Основная причина в том, что российским резидентам очень сложно инвестировать в иностранные компании, а иностранные инвесторы либо не могут покупать российские акции, если они из недружественных государств, либо не хотят. А августе прошлого года директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин оценивал долю инвесторов-нерезидентов из дружественных как очень малую.
Более того, представители недружественных государств не могут продать российские бумаги и вывести средства, что вносит значительные коррективы в предложение на рынке. В конце прошлого года доля нерезидентов в торгуемых российских акциях оценивалась более чем в 60 процентов, а не заблокированы были активы только у двух процентов.
Соответственно, рост индекса Мосбиржи отражает результат конкуренции не российских компаний с иностранными, а акций и облигаций с банковскими вкладами. Количество частных инвесторов на площадке превысило 30 миллионов человек. На физических лиц приходится три четверти от общего объема торгов акциями и треть объема торгов облигациями. Фактически речь идет о поиске дохода большего, чем дают депозиты, или попытке крупно заработать на вложениях в рискованные бумаги, что в ряде случаев напоминает лотерею.
Борьба противоположностей
Из-за ограничений на движение капитала ситуация в России больше напоминает китайский, чем американский вариант. Есть проблемы с привлечением средств из-за рубежа, расчет на внутреннего инвестора (Пекин тоже усложняет инвестиции своих резидентов в иностранные ценные бумаги) и надежда, что централизованное управление и инновации компенсируют недостаток фондов.
Сопоставление роста ВВП крупнейших экономик мира и динамики их фондовых индексов не позволяет сделать однозначный вывод, какие из стран и регионов увереннее чувствуют себя в настоящее время, но говорит о характере экономических перемен. В определенном смысле дело идет к формированию двух экономических перспектив, подобных тем, что были во времена холодной войны. На одной стороне Запад и сотрудничающие с ним страны, на другой, условно, — Китай и Россия. Первая сторона опирается на частную инициативу, создание условий и правовые гарантии, вторая — на самодостаточность и централизованное управление, которое позволяет быстрее принимать решения и проводить их в жизнь.
При этом противостояние будет носить, очевидно, иной характер. США, Евросоюз и Китай связаны гораздо сильнее, чем США и СССР в прошлом. Быстрый разрыв торговых цепочек станет шоком и огромным риском для тех и других, а постепенный перевод производств затянется на десятилетия. Фоном для борьбы станут огромные долги каждого из участников. И речь не только о госдолге США, который превысил 34 триллиона долларов. Общий объем кредитов нефинансовому сектору Китая, по данным Банка международных расчетов (BIS), на третий квартал 2023 года составил 310 процентов ВВП, что даже больше, чем у США (253 процента) и Европы (236 процентов). У стран буквально нет возможностей отказаться друг от друга, а значит, если удастся избежать войны, основное столкновение будет направлено в будущее.
Поэтому поведение фондовых индексов в глобальном смысле реагирует на начало битвы технологий. Запад традиционно совмещает развитие и заработок, что и притягивает к нему крупнейшие фонды, а Китай ставит на планирование (СССР 2.0 с вниманием к выпуску товаров народного потребления). Каким бы ни был результат, человечество в целом от этого только выиграет, хотя проигравшим придется очень непросто.