Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?

Способов сравнивать качество жизни в странах мира много, но ни один из них не стал общепринятым. Различные международные организации предлагают свои интегральные индексы, результаты которых редко совпадают друг с другом. Так, в Международном индексе счастья от Фонда новой экономики (New Economics Foundation) от 2019 года (последние данные) самой счастливой страной была названа Коста-Рика, а вот в ежегодном Всемирном докладе о счастье того же года от подразделения ООН по поиску решений стабильного развития эта страна занимала только 12-е место. Разнообразие позволяет политикам подбирать удобные рейтинги, но всем остальным мешает относиться серьезно к любому из них.