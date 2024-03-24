Деньги даром не помогли: как бережливость японцев убивает экономику страны

Япония — одна из столпов мировой экономики. Но страна Восходящего солнца из-за рецессии опустилась на четвертое место и уступила находящейся в стагнации Германии место третьей экономики мира по итогам 2023 года.
На первых местах остаются экономики США и Китая.
Не помогли Японии и дешевые кредиты: регулятор последним из всех мировых центробанков прекратил сверхмягкую денежно-кредитную политику и впервые с 2008 года повысил ставку — стоимость кредитов с минус 0,1% до плюс 0,1%.
Разворот от отрицания
«Это должно оказать положительное влияние на номинальный рост экономики, которая уже три десятилетия страдает от стагнации», — отмечается в комментарии стратега Deutsche Bank Ульриха Стефана для клиентов.
По его мнению, выход из отрицательных ставок и повышение стоимости кредитов стал возможным благодаря значительному повышению заработной платы после ежегодных коллективных переговоров между трудовыми профсоюзами и компаниями (Сюнто). Это будет самое большое повышение зарплаты с 1991 года.
По плану ЦБ страны, рост доходов населения приведет к росту потребительских расходов и поддержит спрос, производство, экономику. Поэтому значение дешевых кредитов снижается для роста экономики, и регулятор повысил ставку.
Немного истории
Исторический максимум ставок в Японии был в 1974 и 1980 году — 9%. С тех пор ставки постепенно снижались и в 2001 году впервые снизились до нулевого уровня. Во время глобального кризиса в 2008 году Банк Японии повысил ставку до 0,5%, но через 2 года опять снизил до нулевого уровня. В 2016 году японский регулятор снизил ставки впервые до отрицательного уровня — минус 0,1%.
Япония до последнего дня старалась не повышать ставки в отличие от других стран, которые раньше начали повышение ставок после пандемии. Чтобы перейти к повышению ставок центробанку страны нужно было достигнуть поставленных целей в экономике: устойчивого роста ВВП, прекратить снижение потребительских цен (дефляция) и потребительских расходов.
«Если другие страны просто боролись с экономическим спадом, рецессией, то в Японии годами наблюдалась дефляция и на борьбу с ней пришлось потратить больше времени», — пояснила Анна Кокорева, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Почему Япония увязла в низких ставках
Центробанк Японии долго боролся со снижением потребительских цен, и это основная причина долгого периода нулевых или отрицательных ставок в стране, считают опрошенные эксперты. Дефляция — признак нежелания населения тратить.
Около 55% экономики страны обеспечивается расходами японских семей, согласно статистики. Если жители страны тратят на услуги, товары, продукты питания, то в итоге растет спрос и производство, растет экономика.
Банк Японии сейчас отказался от отрицательных процентных ставок после окончания дефляционного периода в экономике страны, считает Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Но причина победы над дефляцией крайне неприятна для Японии.
После введённых санкций против РФ и отказа от сравнительно дешёвых российских нефти и газа в Японии подорожало топливо, энергия и инфляция начала устойчиво превышать установленную цель в 2%. Это заслуга скорее не Банка Японии, а внешних факторов, считает эксперт. И об этом говорит статистика о ценах и производстве.
Так, базовая потребительская инфляция в Японии в 2023 году выросла впервые за 41 год до 3,1%. В прошлом году инфляция была 2,3%. С августа 1981 года инфляция в стране не превышала максимум в 4,2%. Банк Японии намерен удерживать инфляцию в стране на уровне не более 2%. Более того, по первой оценке правительства страны, экономика Японии впервые за 5 лет опять вошла в техническую рецессию — снизилась два последних квартала 2023 года подряд в годовом сравнении и к предыдущему кварталу.
ВВП снизился на 0,4% в четвертом квартале после снижения на 3,3% в третьем квартале в годовом сравнении. Но через месяц правительство Японии пересмотрело оценку — оказывается экономика в последнем квартале выросла на 0,1%.
«Ставки стали отрицательными в 2016 году, а достичь таргета (цели) по инфляции в 2% удалось только в 2022 году. Повышать ставку сразу по его достижении не разумно, нужно было подождать пока показатель закрепится. Кроме того, другие проблемы оставались не решенными», — объяснила Анна Кокорева медлительность Банка Японии в повышении ставок. Это и падение производства, слабый рост экономики, падение доходов населения.
Другая причина — стремление центробанка страны ускорить напрямую рост экономики. В этом случае регулятор ожидает, что компании будут больше брать дешевых кредитов, увеличат производство, экспорт, а население — увеличит потребление и спрос на продукцию. В итоге будут расти доходы страны от налогов и таможенных экспортно-импортных пошлин.
Еще одна причина низких ставок в Японии — ослабление национальной валюты. Вместе со снижением ставок в стране дешевела и иена. Это приносило пользу экономике Японии — японские товары в этом случае были дешевле на других рынках и экспорт бытовой техники, автомобилей, микроэлектроники приносил большие доходы для страны. Производители-экспортеры получают доходы в более дорогой валюте, и при конвертации в иену зарабатывали больше прибыли в стране, и могли больше тратить на увеличение производства и экспорта. В этом случае росли налоговые и таможенные доходы страны, экономика.
«Дешевая иена стимулировала экспорт, стимулируя промышленное производство и способствовала росту цен на импорт, что внесло свой вклад в инфляцию», — пояснила Анна Кокорева.
Революция забыта
Японские производители с конца 1970-х совершили революцию: начали вытеснять с рынка местные автомобили и чипы в США — в стране, которую считают родиной автопрома и микроэлектроники. Это привело к торговой войне двух стран: США ввели заградительные пошлины для японских чипов и других товаров с конца 1980-х.
И еще одна не менее важная причина для поддержания низких ставок: так легче обслуживать госдолг.
«Госдолг Японии составляет уже около 265% к ВВП страны — это самый высокий показатель в мире, — отметил Александр Потавин, аналитик ФГ “Финам”. — В числовом выражении японский государственный долг на конец 2023 года достиг рекордных размеров — 1 квадриллиона 286,45 триллиона иен, это 8,6 триллиона долларов по текущему курсу».
Долг в основном состоит из государственных облигаций, продажей которых правительство покрывает дефицит госбюджета. «Важно заметить, что большую часть гособлигаций находится на руках у Банка Японии и граждан страны», — пояснил экономист.
Япония исправно обслуживает такой громадный госдолг, поскольку он выдан под ставку близкую к нулю. «Именно поэтому Япония не имела возможность повышать ставку в последние два года, вслед за ведущими центробанками мира, поскольку рост ставки привел бы к резкому увеличению затрат на обслуживание долга Японии», — отметил Александр Потавин.
Экономия и старость японцев подвела
Рост цен — еще один недостаток низких ставок кроме ослабления национальной валюты. Банк Японии победил дефляцию, но не за счет увеличения расходов населения и увеличения производства, предложения товаров.
Потребление домохозяйств в 2023 году снизилось на 2,6% из-за дорогой энергии, подорожавших товаров, а в январе 2024 года — упало еще на 6,3%. В феврале инфляция подросла до 3%. При этом правительство не экономило и много занимало для поддержания и высоких социальных расходов: население стареет, и его социальная поддержка растет.
Возможно ЦБ отрицательными ставками вынуждал жителей страны больше тратить, а не копить: невыгодно хранить сбережения и еще доплачивать за это.
«Это не совсем так. Во-первых, отрицательные ставки применялись к депозитам частных банков, размещенных в Банке Японии, и никакого отношения не имели к рознице, — пояснила Анна Кокорева. — Во-вторых, японское общество очень трудно заставить больше тратить и это проблема, так как спрос насыщен ввиду низкой классовой дифференциации (высокий уровень жизни в среднем). В Японии практически нет классового расслоения в том понимании, в котором оно есть в России или США».
Уже много лет японская экономика не развивается, напомнил Александр Потавин. Затишье пришло сюда после окончания «японского экономического чуда», которое продолжалось с 1955 по 1975 год, когда в отдельные годы темпы экономического развития страны превышали 10% в год. Тогда японские товары вытесняли другие на мировых рынках. «Однако в последние 20 лет темпы роста ее ВВП не превышают 1,5% в год, а торговый баланс в последние три года отрицательный», — отметил эксперт.
По его словам, многие аналитики обеспокоены тем, что Китай в конце текущего десятилетия покажет экономический застой в японском стиле, если власти страны не переориентируют экономику на потребление домохозяйств и рыночное распределение ресурсов.
«Из-за стареющего населения и высокой стоимости рабочей силы японская экономика последние три десятилетия вынуждена была накапливать долги, которая она может обслуживать только под ставку близкую к нулевой», — пояснил Александр Потавин.
Игорь Сафонов назвал главной макроэкономической проблемой Японии в последние два десятилетия сочетание дефляции и стагнации, с которыми безуспешно пытались бороться фискальные и монетарные власти. В значительной степени околонулевые темпы экономического роста — стагнация — привело к дефляции, поскольку население предпочитало откладывать потребление на будущее и больше сберегать в настоящем, ожидая более выгодных цен на товары и услуги в перспективе.
Достигнутый в конце 1990-х годов высокий уровень жизни привело к значительному замедлению частного спроса и устойчивому снижению локального производства, с чем власти пытались бороться за счёт монетарных и фискальных стимулов. Из-за накопившихся проблем банков страны ЦБ Японии перешёл к нетрадиционным мерам в виде количественного смягчения, денежной эмиссии, включая контроль кривой доходности государственных облигаций.
Фактически центральный банк страны стремился удержать стоимость бюджетных заимствований на финансовом рынке вблизи околонулевой отметки, чтобы правительство могло активно увеличивать расходы за счёт выпуска долга и компенсировать таким образом падение частного спроса за счёт бюджета, не давая экономике скатиться в полноценную рецессию.
«Побочным эффектом стало падение курса национальной валюты, что несмотря на некоторую выгоду для экспорта порождало серьёзные риски для финансовой стабильности, в связи с чем японский центральный банк активно проводил интервенции на валютном рынке», — пояснил Игорь Сафонов.
«Как дальше будет развиваться ситуация в японской экономике покажет время — возможно, рост инфляции мотивирует население страны потреблять чуть больше в настоящем, что способствует восстановлению производства», — прогнозирует эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. По его мнению, возможно, что два десятилетия падения цен и нулевого роста завершатся стагфляцией — «ситуацией, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с устойчиво высокой инфляцией».
Что будет с курсом иены
«Повышение ключевой ставки Банком Японии с уровня минус 0,1% до плюс 0,1% принципиально ничего не изменит в местной экономике», — считает Александр Потавин.
Иена продолжает снижаться к евро и доллару до рекордных минимумов после решения Банка Японии повысить ставку. Это реакция инвесторов на неуверенность Банка Японии — на рынке ожидали более значительного повышения ставки. «Слабеющий на этом фоне курс японской иены несет дополнительные преимущества местным экспортерам», — уточнил Александр Потавин. Сейчас курс доллара составляет 151 иену против 133 иены год назад, и с начала года иена подешевела на 7%.
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