Деньги даром не помогли: как бережливость японцев убивает экономику страны

Так, базовая потребительская инфляция в Японии в 2023 году выросла впервые за 41 год до 3,1%. В прошлом году инфляция была 2,3%. С августа 1981 года инфляция в стране не превышала максимум в 4,2%. Банк Японии намерен удерживать инфляцию в стране на уровне не более 2%. Более того, по первой оценке правительства страны, экономика Японии впервые за 5 лет опять вошла в техническую рецессию — снизилась два последних квартала 2023 года подряд в годовом сравнении и к предыдущему кварталу.