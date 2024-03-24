Что будет с торгами на фондовом рынке на неделе с 25 по 31 марта

«Мы не исключаем, что индексу Мосбиржи понадобится еще неделя для того, чтобы “переварить” негативные новости текущей недели, такие как сохранение достаточно жесткой позиции Центробанка по поводу ключевой ставке, дивиденды ЛУКойла, оказавшиеся ниже ожиданий, ребалансировка ПИФов с акциями нефтегазовых и финансовых компаний, которые вывели из-под блокировки», — отметила она.