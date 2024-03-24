Что будет с торгами на фондовом рынке на неделе с 25 по 31 марта

«Мы не исключаем, что индексу Мосбиржи понадобится еще неделя для того, чтобы “переварить” негативные новости текущей недели, такие как сохранение достаточно жесткой позиции Центробанка по поводу ключевой ставке, дивиденды ЛУКойла, оказавшиеся ниже ожиданий, ребалансировка ПИФов с акциями нефтегазовых и финансовых компаний, которые вывели из-под блокировки», — отметила она.
Если ранее эксперт прогнозировала достижения индекса Мосбиржи 3300 п., то теперь, вероятно, надо ориентироваться на уровень в 3200 п.
Рублю, похоже, также предстоит волатильная неделя, учитывая, что президентский указ об обязательной продаже валютной выручки заканчивает свое действие в конце месяца.
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