Bloomberg рассказал о «втором дыхании» для угля

Значительная часть такого «второго дыхания» приходится на Азию, отмечает агентство: если в 2000 году, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), на страны с развитой экономикой приходилась почти половина потребления угля, то к 2026 году только на Индию и Китай будет приходиться более 70%. Согласно Global Energy Monitor, эти две страны и Индонезия начали эксплуатировать новые угольные электростанции мощностью 59 ГВт в прошлом году и либо запустили, либо возобновили предложения еще на 131 ГВт — около 93% от общемирового объема.