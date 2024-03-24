Аналитик рассказал, каким будет рубль после решения ЦБ

«Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 91−93 за доллар», — отметил эксперт.
Валютная пара может тяготеть к нижней границе диапазона.
Поддержку локально может оказать налоговый период, который будет приходиться на 25 и 28 числа марта.
Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 16%, продолжив таким образом период жесткой ДКП. Это благоприятно для нацвалюты.
Меры валютного контроля и интервенции регулятора дополняют комплекс факторов поддержки рубля. Против рубля играют высокие бюджетные расходы, давление на экспортные доходы, рост глобального доллара и сложный геополитический фон.
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