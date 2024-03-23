В Сбербанке урегулируют кредиты погибших и пострадавших в «Крокусе»

По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в «Крокусе», было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.