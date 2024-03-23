Совкомбанк и Хоум банк спишут все кредиты пострадавших в теракте в «Крокус сити холле»

«Руководство Совкомбанка и “Хоум банка” приняло решение списать все задолженности по кредитам своих клиентов, пострадавших в теракте 22 марта в “Крокус сити холле”. После публикации окончательных списков погибших и пострадавших сотрудники банков проверят их и их ближайших родственников на наличие действующих кредитов или кредитных карт и в случае обнаружения задолженности полностью ее спишут», — говорится в сообщении.