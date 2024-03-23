Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совкомбанк и Хоум банк спишут все кредиты пострадавших в теракте в «Крокус сити холле»

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Совкомбанк и Хоум банк приняли решение списать все долги по кредитам клиентов, пострадавших в теракте в «Крокус сити холле», говорится в поступившем в ТАСС совместном заявлении банков.

Источник: Агентство «Москва»

«Руководство Совкомбанка и “Хоум банка” приняло решение списать все задолженности по кредитам своих клиентов, пострадавших в теракте 22 марта в “Крокус сити холле”. После публикации окончательных списков погибших и пострадавших сотрудники банков проверят их и их ближайших родственников на наличие действующих кредитов или кредитных карт и в случае обнаружения задолженности полностью ее спишут», — говорится в сообщении.

Коллективы обоих банков выражают свои искреннюю поддержку пострадавшим и соболезнования родственникам погибших в теракте.

Ранее в ВТБ также сообщили, что кредитная организация готова рассматривать все обращения клиентов, пострадавших в теракте, и в индивидуальном порядке искать решение для каждого.